eicester est venu par derrière pour battre Brentford et atteindre le cinquième tour de la FA Cup avec une rafale de buts en seconde période dans la neige de l’ouest de Londres.

Tout comme samedi, lorsque Manchester City a marqué trois fois en dix minutes pour vaincre la Ligue 2 Cheltenham Town, Leicester a produit un revirement rapide pour éviter une surprise alors que Cengiz Under et Youri Tielemans marquaient en succession rapide après la mi-temps en réponse à La frappe précoce de Mads Bach Sorensen, avec James Maddison scellant finalement une victoire 3-1.

Les Foxes ne l’ont pas quitté aussi tard que City et Brentford, après avoir battu quatre équipes de Premier League lors de leur course aux demi-finales de la Coupe Carabao déjà cette saison, n’étaient pas des ménés. Mais, comme Pep Guardiola l’avait fait, Brendan Rodgers a finalement été récompensé pour avoir pris la compétition au sérieux malgré l’accumulation de matchs, comme l’a dit la qualité de son équipe – en particulier celle de Maddison et Youri Tielemans. Une inclinaison inattendue du titre de Premier League peut être la priorité, mais avec le détenteur d’Arsenal déjà sorti et l’un de Liverpool et Manchester United sur le point de suivre, la coupe représente sûrement une chance de trophée réaliste pour la jeune équipe passionnante de l’Irlandais du Nord.

Thomas Frank a apporté six changements à l’équipe qui avait battu Luton en milieu de semaine lors du premier match des Bees depuis qu’une épidémie de Covid a mis leur saison en attente, le carton rouge du meilleur buteur Ivan Toney dans ce match signifiant qu’il était commodément suspendu pour un match qu’il était peu probable. d’avoir joué de toute façon.

Leicester a également tourné, mais leur ligne d’arrière-plan était toujours celle qui comprenait deux des meilleurs défenseurs du pays la saison dernière à Caglar Soyuncu et l’ajustement à nouveau Ricardo Pereira, tandis que le triumvirat créatif de Harvey Barnes, Maddison et Tielemans était frais de la déchirure. Chelsea à part en milieu de semaine.

Ils ont commencé avec une verve similaire, l’ailier Under torréfiant le jeune Fin Stevens et lançant Ayoze Perez, seulement pour que l’attaquant tire large.

Le premier match de Brentford est venu autant que possible contre le cours du jeu après seulement sept minutes, car les Foxes n’ont pas réussi à faire face au corner de Vitaly Janelt et Sorensen a réagi le plus rapidement pour pousser à bout portant.

Les visiteurs ont presque répondu immédiatement, Maddison glissant à Perez, seulement pour qu’Ethan Pinnock fasse un blocage crucial, avec le défenseur à nouveau sur place peu de temps après pour se dégager après le tir de Barnes dévié de Sorensen et menaçant le coin le plus éloigné.

Malgré la nature ouverte du jeu, ce sont des coups de pied arrêtés à chaque extrémité qui se rapprochent le plus de l’ajout au score avant la pause, Saman Ghoddos et Maddison provoquant tous deux des efforts décents de coup franc, tandis que Tariqe Fosue a forcé Danny Ward à un arrêt brutal. comme Leicester était presque défait par un autre virage.

Au moment où les équipes ont émergé pour la seconde moitié, la plus grande partie de la neige sur le terrain avait fondu et les espoirs d’un bouleversement suivraient bientôt le mouvement alors que Leicester marquait deux fois en cinq minutes pour renverser l’égalité.

Premièrement, Soyuncu a volé Ghoddos au milieu de terrain et a trouvé Maddison, qui a balayé les orteils scintillants entre deux hommes pour nourrir Under à l’extérieur de lui, l’international turc balayant la maison.

Ensuite, Tariqe Fosu a travaillé en arrière et a fait trébucher Tielemans à l’intérieur de la surface, Michael Oliver ne montrant aucune hésitation à pointer vers l’endroit pour permettre au Belge de se relever et d’envoyer Luke Daniels dans le mauvais sens.

Under aurait dû mettre le jeu en sécurité peu de temps après, seulement pour s’écarter du cut-back de Pereira après que la baie complète ait été envoyée derrière par la superbe balle de Tielemans de profondeur.

C’est plutôt Maddison, son fan club qui s’agrandit de jour en jour au milieu d’une série de superbes performances – sans parler d’une interview très appréciée de Sky Sports – pour confirmer le résultat 71 minutes après que Daniels eut paré la grève de Barnes.

Pour Brentford, une deuxième manche de la saison aurait toujours été un bonus, et peut-être un fardeau, les reports de Covid laissant leur calendrier particulièrement intimidant d’ici la prochaine pause internationale en mars.

Pour Leicester, c’est Brighton qui est le prochain au cinquième tour et avec le retour du football européen le mois prochain, quelque chose devra peut-être aussi leur donner. Mais sous cette forme, et avec une équipe plus profonde qu’à aucun moment de l’histoire récente du club, ils sont de véritables prétendants à la coupe.