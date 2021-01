W

que fait une différence par semaine.

Il y a sept jours, il semblait que Brentford l’avait fait sauter. Une heure après la fin de ce qui aurait pu être – et aurait vraiment dû être – le dernier acte de conte de fées de Griffin Park, ce sont les joueurs de Barnsley qui se promenaient encore sur le terrain, prenant des selfies après leur évasion miraculeuse de championnat, une qui s’était faite aux dépens. des frais de promotion automatique de Brentford.

Hier soir, après une victoire 3-1 sur Swansea qui a renversé un déficit de 1-0 au match aller et envoyé les Bees en finale des barrages de la semaine prochaine à Wembley, ce sont Thomas Frank, ses joueurs et les gens à l’étage qui sont restés le terrain en fête.

Chacun a joué son rôle dans la transformation du club, a permis de quitter une maison désuète et a donné aux fans qui ne pouvaient pas être là pour sa dernière licence de rêve.

Non pas que les fidèles des Abeilles n’aient pas encore de rôle à jouer, remarquez. S’exprimant après le match, Frank a révélé comment un message vidéo mis en place par le supporter Billy Grant avait contribué à inspirer le départ éclair qui a vu les buts d’Ollie Watkins et d’Emiliano Marcondes renverser l’égalité en un quart d’heure.

en relation

«Dans la matinée, j’ai reçu un appel téléphonique où les fans avaient mis une vidéo ensemble», a déclaré Frank à Sky Sports.

“Nous l’avons envoyé dans le groupe WhatsApp des joueurs et je leur ai dit de regarder ça parce que, bien sûr, vous jouez pour vos familles et pour vous-même et pour nous et pour le club. Mais vous jouez aussi pour les fans et si vous voyez cette vidéo, vous voyez vraiment à quel point cela compte pour eux. “

La volée de Bryan Mbuemo a porté le score à 3-0 moins d’une minute après le redémarrage et même lorsque l’erreur de Pontus Jansson a permis à Rhian Brewster de donner de l’espoir aux Swans à 12 minutes du temps, Brentford n’a jamais eu l’air de se voir refuser sa place à Wembley contre Fulham ou Cardiff ensuite. Mardi.

Après le traumatisme d’avoir perdu leurs deux derniers matches de la saison régulière, contre Stoke et Barnsley, Frank était déterminé à savourer une nuit historique.

“Nous allons en finale pour la gagner, mais je pense aussi qu’il est important de fêter notre arrivée, car ce n’est pas si facile”, a-t-il déclaré hier soir. “Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis très content et heureux et je sais que je vais bien dormir ce soir. Je sais que demain matin je souris et je serai très concentré sur la prochaine tâche qui est de gagner cette finale. “

Alors que les fans se rassemblaient dans les rues à l’extérieur du sol, à l’intérieur, le propriétaire Matthew Benham a intensifié pour prendre deux pénalités sur un but non gardé qu’il n’avait aucune intention de marquer.

Au lieu de cela, il essayait de recréer le tristement célèbre coup de pied de Marcello Trotta, qui a secoué la barre transversale à la dernière minute de la saison 2012/13 de League One, un échec qui a renvoyé les Bees en séries éliminatoires – l’un de leurs huit échecs à la fin. -de la loterie de saison à ce jour.

En images | Brentford et Swansea | 29/07/20

L’agonie du moment a été acceptée, cependant, dans le cadre du folklore de Griffin Park, et le même morceau de bois doit être accroché au-dessus d’un bar dans le nouveau stade de Lionel Road. Le gardien David Raya est réapparu du vestiaire pour se couper un morceau souvenir du filet qu’il a gardé si brillamment toute la saison, avec une autre excellente performance à venir dans la semaine qu’il a reçu le prix du gant d’or du championnat pour les draps les plus propres.

Sergi Canos, l’actuel joueur le plus ancien du club, l’a rejoint, s’étant attendu à ne jouer aucun rôle dans la finale de Griffin Park jusqu’à ce que l’arrêt du coronavirus lui ait donné le temps de revenir d’une grave blessure au genou qui semblait avoir mis fin à sa saison en octobre. .

Vers 23h30, les célèbres projecteurs de Griffin Park se sont déclenchés pour la dernière fois, l’obscurité abaissant le rideau sur 116 ans d’histoire, mais la lueur d’une dernière nuit magique vivra.