Brentford cherche à atteindre sa toute première finale majeure et Frank insiste sur le fait que l’équipe de championnat en forme ne restera pas en retrait contre ses adversaires de Premier League.

Le club de l’ouest de Londres a déjà éliminé Southampton, West Brom, Fulham et Newcastle pour se rendre à ce stade et est invaincu en 16 matches.

Tottenham est désespéré de mettre fin à sa sécheresse de 13 ans et Mourinho a décrit ce soir comme son plus grand match depuis sa prise de fonction aux Spurs.

Mourinho a utilisé la Coupe de la Ligue comme une porte d’entrée vers de plus gros trophées à Chelsea et à Manchester United et devrait nommer une équipe forte, mais Frank a averti le Portugais que son équipe devra être “frappée” lors du match unique. pour atteindre Wembley.

Frank, qui a conduit Brentford à sa première demi-finale de coupe majeure, a déclaré: “C’est un match énorme pour nous. Nous ferons de notre mieux pour essayer d’attaquer et tenter notre chance contre l’une des meilleures équipes du monde, qui avoir les meilleurs joueurs et un top manager.

«Tottenham est de loin le favori. [Harry] Kane et [Heung-min] Son n’a marqué que 32 buts avec 22 passes décisives, donc si nous pouvons les garder silencieux en termes de buts ou de passes décisives, nous sommes assez loin pour obtenir un résultat remarquable. Ce sera incroyablement difficile mais nous ferons de notre mieux pour les calmer.

“Nous nous heurtons à une équipe de classe mondiale, mais si nous ne croyons pas en nous-mêmes et ne tentons pas notre chance, cela ne sert à rien de nous présenter.”

Frank a salué Mourinho comme “l’un des plus grands managers de tous les temps” et savoure l’opportunité de lui opposer ses esprits.

“Quand vous êtes encore un manager relativement jeune et que vous avez étudié le football pendant de nombreuses années, c’est bien sûr un privilège de le rencontrer et de jouer contre son équipe”, a déclaré le Danois. “Mais quand vous donnez un coup de sifflet, il est juste un autre type debout dans l’autre pirogue et nous sommes en compétition.”