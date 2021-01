B

rentford a déjà profité d’une course de coupe historique cette saison. Chuchotez-le, mais ils pourraient probablement se passer d’un autre.

Les hommes de Thomas Frank ont ​​atteint la première grande demi-finale de l’histoire du club avant de perdre contre Tottenham en Coupe Carabao il y a deux semaines, une course qui a coïncidé et peut-être même inspiré une reprise de la forme de la Ligue qui n’a pas encore cessé.

Suite à la victoire en milieu de semaine contre Luton, les Bees sont invaincus en 16e de championnat et frappent au milieu d’une autre course de promotion automatique.

Mais alors qu’ils se préparent à accueillir Leicester dimanche dans une répétition du match nul du quatrième tour de la FA Cup la saison dernière, l’idée qu’une course de coupe aussi longue pourrait être propice aux espoirs de promotion semble douteuse.

L’épidémie de Covid-19 au club plus tôt ce mois-ci a laissé Brentford rattraper son retard en termes de matches de la Ligue, les matchs contre Reading et Bristol City reportés et réorganisés pour le mois prochain.

En conséquence, le match de Luton mercredi a marqué le début d’une série de sept semaines consécutives de doubles rencontres en milieu de semaine-week-end, qui s’étendent probablement à huit s’ils atteignent le cinquième tour.

Étant donné qu’aucune équipe de championnat n’a joué plus de matchs après le redémarrage de la saison dernière et que la majeure partie de cette équipe n’avait que quatre semaines entre la fin de cette campagne et le début de celle-ci, c’est une charge de travail que Frank doit déjà craindre pourrait dire. dans le run-in de promotion.

Dans cet esprit, le Danois est susceptible d’aligner une équipe fortement tournée et peut au moins se réconforter du fait que l’attaquant vedette Ivan Toney purgera une interdiction d’un match pour son carton rouge dans un match qu’il est peu probable qu’il ait commencé. en tous cas.

Ces équipes affaiblies ont éliminé quatre équipes de Premier League lors de la Coupe Carabao avant qu’un premier XI échoue aux Spurs, et s’ils ajoutent un cinquième cuir chevelu de haut niveau de la saison ici, Frank ne se plaindra pas exactement.

Mais en cette saison de toutes les saisons – et avec une demi-finale déjà dans sa poche arrière – il y aura peu de sommeil perdu si Leicester l’emporte.

