dernières nouvelles

L’audio du Grand Jury dans le Breonna Taylor L’affaire révèle des informations importantes sur la question centrale de l’affaire – si les grands jurés ont été correctement informés du fait que les flics se sont identifiés avant de franchir la porte de l’appartement de Breonna.

Selon l’audio, un lieutenant de police a déclaré qu’un des voisins n’avait PAS entendu la police s’identifier. On ne sait pas pourquoi le voisin n’a pas témoigné en personne devant le grand jury. Nous savons qu’il y avait 12 voisins en tout qui ont dit qu’ils n’avaient PAS entendu les papiers d’identité des flics eux-mêmes.

Nous mettons à jour les informations entendues par le grand jury lors du tournage de #BreonnaTaylor ici: https://t.co/Mb1F5iT7Fe via @WDRBNews Certains des extraits de l’enregistrement sortis vendredi matin pic.twitter.com/caX9KZc0fH – Marcus Green (@MarcusGreenWDRB) 2 octobre 2020 @MarcusGreenWDRB

Un autre flic a témoigné qu’un voisin avait entendu les flics annoncer qui ils étaient avant d’entrer dans l’appartement. La clé – qu’en est-il des 12 qui ne l’ont pas entendu?

Ceci est essentiel car si la police ne s’identifiait pas, alors le petit ami de Breonna avait parfaitement le droit de tirer un coup de feu, et les flics ne pouvaient pas utiliser la légitime défense comme justification pour tirer dans l’appartement.

Mattingly a déclaré que le mandat avait été signé sans frapper, mais ils ont préféré ne pas emprunter cette voie. Dans son interview, il a dit qu’ils avaient frappé et annoncé six à sept fois pendant plus de quelques secondes à chaque fois – Amber Smith (@ambersmithtv) 2 octobre 2020 @ambersmithtv

Les flics disent qu’ils se sont annoncés comme forces de l’ordre avant d’entrer dans l’appartement de Breonna, selon le témoignage que nous avons entendu jusqu’à présent. Il s’agit d’environ 20 heures d’audio, et nous continuons à le parcourir.

Le lieutenant de police Shawn Hoover a déclaré dans une interview, enregistrée le jour même où Breonna a été abattue, des flics ont frappé à la porte et se sont annoncés comme policiers avant d’attendre encore 10 ou 15 secondes pour répéter l’annonce.

Hoover a déclaré que les flics avaient attendu encore 45 à 60 secondes avant de s’approcher à nouveau et de franchir la porte – et, comme vous l’avez entendu, les flics avaient un mandat “sans frapper”, mais Cameron a déclaré plus tard que la police avait fait une identification elle-même.

Avocat de la famille Taylor Ben Crump dit que son équipe a parlé aux 12 témoins qui affirment que les flics ne l’ont pas annoncé avant le raid.

Comme nous l’avons rapporté … Cameron a annoncé plus tôt cette semaine qu’il publierait l’enregistrement après un grand juré anonyme a déposé une requête demander à un juge d’autoriser les grands jurés à rendre public.

Le juré qui a déposé la demande inhabituelle a fustigé Cameron pour avoir suspendu le grand jury lorsqu’il a annoncé l’acte d’accusation d’ex-flic Brett Hankison.

Cameron a insisté sur le fait qu’un grand jury est censé être un organe secret, mais a cédé, il est “évident que l’intérêt public dans cette affaire ne permettra pas que cela se produise.”

Il a ajouté … “Une fois que le public aura écouté l’enregistrement, il verra qu’au cours de deux jours et demi, notre équipe a présenté un dossier approfondi et complet au Grand Jury.”

Bien sûr, le lendemain, le Kentucky AG a admis il n’a jamais recommandé le grand jury inculpe l’un des deux officiers pour avoir tiré et tué Breonna Taylor. Au lieu de cela, il a déclaré que le cas qu’il avait présenté au grand jury était que les officiers étaient justifiés de tirer avec leurs armes parce que le petit ami de Breonna avait tiré le premier sur eux.

Bien que Cameron ait demandé de reporter la sortie de l’enregistrement du grand jury à la semaine prochaine afin de supprimer des informations personnelles, le juge a fixé la date limite à vendredi.