Un scientifique de premier plan a déclaré qu’un type de souche sud-américaine avait été trouvé et avait probablement atteint les côtes britanniques «il y a quelque temps».

Le professeur Wendy Barclay, chef du Consortium national de virologie G2P-UK – un nouveau projet mis en place pour étudier les effets des mutations émergentes de Covid – a déclaré à Friaday: «Il existe deux types différents de variants brésiliens et l’un d’entre eux a été détecté et l’un des eux ne l’ont pas fait.

Elle a ajouté: «Dans les bases de données, si vous recherchez les séquences, vous verrez qu’il y a des preuves de variantes du monde entier, et je crois y compris celle du Brésil, qui a probablement été introduite il y a quelque temps.

«Et cela sera tracé très soigneusement.»

Shapps détaille l’interdiction de voyager en Amérique du Sud

Les commentaires du professeur Barclay sont intervenus après que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré qu’il n’était «pas au courant» de cas de variante en Grande-Bretagne après que le gouvernement a imposé une interdiction de voyager aux arrivées de toute l’Amérique du Sud.

L’interdiction, qui couvre également l’État d’Amérique centrale du Panama et du Portugal – en raison de ses liens de voyage étroits avec le Brésil – et l’ancienne colonie portugaise du Cap-Vert, est entrée en vigueur vendredi à 4 heures du matin.

Les scientifiques analysant la variante brésilienne pensent que les mutations qu’elle partage avec la nouvelle souche sud-africaine sont associées à une augmentation rapide des cas dans des endroits où il y a déjà eu de grandes flambées de la maladie.

Les ressortissants britanniques et irlandais et les autres titulaires de droits de séjour sont exemptés des mesures soutenues par les gouvernements écossais et gallois, bien qu’ils doivent s’auto-isoler pendant 10 jours avec leur ménage à leur retour.

M. Shapps a décrit l’interdiction comme une mesure «de précaution» pour garantir que le programme de vaccination déployé à travers le Royaume-Uni ne soit pas perturbé par de nouvelles variantes du virus.

Lorsqu’on lui a demandé si la souche brésilienne était actuellement dans le pays, il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Pas à notre connaissance, je pense, à ce stade.

“Il n’y a eu aucun vol que je puisse voir depuis la semaine dernière depuis le Brésil, par exemple.”

Le Dr Mike Tildesley, un épidémiologiste qui conseille le gouvernement sur son groupe scientifique de grippe pandémique sur le groupe de modélisation, a déclaré que le Royaume-Uni avait tardé à imposer l’interdiction de voyager mais qu’il devrait minimiser le risque de la variante «plus transmissible».

«Nous avons toujours ce problème avec les interdictions de voyager, bien sûr, que nous sommes toujours un peu en retard», a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

“Je crois comprendre qu’il n’y a pas vraiment eu de vols en provenance du Brésil depuis environ la semaine dernière, alors j’espère que l’interdiction immédiate de voyager devrait vraiment minimiser le risque.”

Le Dr Tildesley a déclaré que bien que les scientifiques «ne croient pas qu’il y ait quoi que ce soit à craindre» en termes d’efficacité du vaccin, la transmissibilité plus élevée pourrait signifier «que les gens pourraient éventuellement développer plus rapidement des symptômes graves, ce qui pourrait causer plus de problèmes avec notre service de santé».

Le secrétaire fantôme de l’Intérieur, Nick Thomas-Symonds, a déclaré que l’interdiction, qui comprend une exemption pour les transporteurs voyageant du Portugal pour autoriser le transport de marchandises essentielles, était une “étape nécessaire” mais a accusé les ministres d’incompétence et de “passer d’une crise à une autre. ».

M. Shapps a également été contraint de défendre le retard dans l’exigence de tests négatifs des voyageurs avant qu’ils ne se dirigent vers le Royaume-Uni de vendredi à lundi comme une «petite période de grâce» nécessaire pour éviter une «crise de rapatriement».

