Être annulé? demande Bret Easton Ellis.

«Je pense absolument que l’annulation est un signe d’honneur. J’ai été annulé plusieurs fois; Je pense que je suis annulé maintenant. Nous parlons d’un dîner à lequel il s’est rendu avant que Los Angeles ne soit verrouillé la semaine dernière où, dit-il, “ les milléniaux parlaient tous de leurs amis qui avaient été annulés. Ils n’étaient pas célèbres, mais cela s’est répandu des médias sociaux et dans la sphère privée. Je ne sais pas combien de temps la culture d’annulation peut durer. Il y a un épuisement qui n’existait pas il y a un an.

Je dois mentionner que tout en disant tout cela, Ellis, 56 ans, semble de mauvaise humeur. De toute évidence, il faudra plus que l’annulation pour ébouriffer l’homme qui a écrit American Psycho. «Mon armure a été construite assez tôt», dit-il. «Je suis une figure polarisante. Je ne sais pas pourquoi.

Ellis avait 21 ans lorsque son premier roman, Less Than Zero, a été publié, recevant à la fois l’adulation pour sa critique sociale cinglante et des menaces de mort de la part de ceux qui sont révoltés par l’amoralité et le matérialisme nus dans son travail. Il s’en moquait: il sortait tous les soirs avec le Brat Pack littéraire de Manhattan – un ensemble talentueux comprenant Donna Tartt et Jay McInerney qui étaient brillants, caustiques et consommaient des quantités phénoménales de cocaïne.

Depuis lors, il a été distrait par l’industrie cinématographique, écrivant des scénarios, produisant et réalisant – avec un succès mitigé – et l’année dernière, il a publié son premier recueil d’essais, White, qui a porté un coup d’œil à la fragilité millénaire, inventant le terme “ Generation wuss ” .

Maintenant, il écrit à nouveau de la fiction. Il m’a appelé de son étude où sous un mot croisé qu’il essaie de terminer se trouve une pile de notes manuscrites pour son nouveau roman, The Shards. C’est un «mémoire camouflé sur ma dernière année au lycée en 1981» et sa première depuis Lunar Park en 2005 (il ne compte pas les chambres impériales de 2010). «J’ai manqué d’écrire de la prose et je ne m’en suis pas rendu compte avant la pandémie», dit-il. «J’avais passé tout mon temps à écrire des scénarios.

Il a une vision blasée de l’industrie cinématographique (“ C’est frustrant de faire un film, il y a des problèmes d’argent, c’est ennuyeux ”) mais il travaille vaillamment en avant pour promouvoir Smiley Face Killers, le nouveau film qu’il a écrit. Il est inspiré par une vague de noyades dans 11 États américains de jeunes hommes dans les années 1990 qui impliquaient des visages souriants gravés près des eaux où ils sont morts, suscitant des théories selon lesquelles les morts étaient l’œuvre d’un tueur en série.

Il se concentre sur un étudiant appelé Jake (Ronen Rubinstein) qui prend des médicaments pour la dépression. Ellis a écrit le scénario “ rapidement ” en quelques mois en 2010, alors qu’il venait de démarrer une société de production et “ on lui a dit de faire un film d’horreur parce qu’ils vendent et obtiennent des financements facilement ”. Puis en 2017, il a été approché avec une offre d’achat du script. ‘J’ai dit: «Ce script? J’ai tellement d’autres meilleurs scripts, pourquoi? »’

Les critiques l’ont qualifié de “ montre fastidieuse ” qui “ parle d’un étudiant insipide passant une semaine légèrement mauvaise ”. Ellis lit ses critiques par curiosité, mais dit qu’ils «manquent souvent le point». «C’est censé être un film lent. Si vous vous attendez à l’horreur, cela ne livrera pas. J’ai été séduit par l’idée que beaucoup de ces hommes décédés étaient de beaux gars d’université athlétique et voulaient créer une expérience voyeuriste, inspirée du minimalisme français.

Quoi qu’il en soit, son petit ami, le musicien Todd Michael Schultz, l’a aimé, «et il n’aime pas beaucoup de mes choses. C’est peut-être à cause de Ronen [Jake], il est hypnotique. Il a dit qu’il s’agissait de l’effacement des hommes blancs – ils sont le méchant et doivent prendre un peu de recul.

Schultz, qu’Ellis a rencontré lors d’un dîner il y a 10 ans, revient souvent dans la conversation. Ellis l’appelle «The Millennial» (il a 32 ans). Ils publient des photos doucement taquines les uns des autres sur Instagram et sont souvent en désaccord. Récemment, ils ont débattu du point de vue de JK Rowling sur l’identité trans. ‘Les gens savent exactement ce qu’elle veut dire [when she says you can’t erase the idea of being a woman], ils n’aiment pas ça. Mais elle est assez riche pour dire «va te faire foutre» à la foule; les enfants riches disent ce qu’ils veulent et tout le monde doit se taire.

«Le millénaire est anéanti après les élections américaines», poursuit Ellis. “ J’ai l’impression que personne n’a gagné, c’était en sourdine – il n’y avait pas de moment d’exaltation. Voir combien de personnes ont encore voté pour Trump est un signe déprimant. La moitié de mes amis ont voté pour lui: les homosexuels, les femmes.

«Je ne vote pas, donc je n’ai pas le droit de me plaindre. Je vis en Californie, donc vous pouvez signaler la vertu avec votre petit badge disant «J’ai voté» mais cela ne fait aucune différence, c’est tellement démocrate.

Que pense-t-il de Boris Johnson? «La seule chose liée au Royaume-Uni que je suis est The Crown», dit-il. Son personnage préféré est le prince Charles, ce qui est logique étant donné que les relations père / fils occupent une place importante dans son travail. «Je sympathise avec Charles. Ce sentiment de piégeage que la série pousse fortement est si convaincant, quelle que soit son authenticité.

Les nuits avec The Crown semblent très éloignées de la vie antérieure d’Ellis. «Je n’ai pas pris de drogue depuis environ 10 ans, depuis que j’ai rencontré Todd», dit-il. ‘[My drug use] a été joué et j’ai aidé à me mythifier. Habituellement, je suis heureux qu’une partie de ma vie soit partie – faire une tonne de coups et aller dans un club ressemble à un cauchemar – mais parfois je suis mélancolique.

Ellis crée actuellement une émission de télévision avec Irvine Welsh sur l’animosité entre les générations. Il y a aussi son podcast Bret Easton Ellis, où il lit The Shards. Un regard en arrière l’a mis dans une humeur nostalgique et il réfléchit au premier livre qu’il a écrit, à l’âge de cinq ans. “ Il s’agissait d’un garçon qui se réveille et qui est une crêpe – les crêpes sont faciles à dessiner. A l’école, les gens sont choqués et les gens affamés le poursuivent. Une crise d’identité et une scène d’action? Cela ne semble pas si différent de Smiley Face Killers.

