dernières nouvelles

Brett Favre a quelque chose en commun avec Lil Wayne et Jack Nicklaus – ils sont tous officiellement dans le train Trump.

La légende de la NFL officiellement approuvée Donald Trump pour le président vendredi – quelques jours seulement après avoir eu la chance de poser une question à POTUS lors d’une spéciale de la mairie.

Voici ce que Favre a tweeté vendredi matin …

“Mon vote est pour ce qui rend ce pays grand, la liberté de parole et de religion, 2e Amnd, les citoyens qui paient des impôts, la police et l’armée. Dans cette élection, nous avons la liberté de choix, que tous devraient respecter. Pour moi et ces principes , mon vote est pour [Donald Trump]. “

La semaine dernière, Favre est apparu dans une édition spéciale de la mairie de “America This Week” avec Eric Bolling et a interrogé Trump sur les sports, la politique et les efforts de lutte contre le racisme.

“Ma question est que la NBA et la NFL sont aux prises avec des notes plus basses, car les fans ne veulent clairement pas que les messages politiques soient mélangés à leurs sports”, a déclaré Favre,

“Alors, comment les ligues devraient-elles soutenir et promouvoir une position anti-raciste sans devenir des fans politiques et aliénants?”

Trump a commencé sa réponse en faisant l’éloge de Favre en tant que “grand gars” et “champion” – puis est arrivé à sa réponse.

La légende de la NFL Brett Favre pose une question à @realDonaldTrump à la mairie: “La NBA et la NFL sont aux prises avec des notes plus faibles car les fans ne veulent clairement pas que les messages politiques soient mélangés à leurs sports …” pic.twitter.com/KjM1JRKhdZ – Le premier (@TheFirstonTV) 22 octobre 2020 @TheFirstonTV

Il a fait valoir que les gens ne veulent pas voir le sport se mêler à la politique – “Ils ont assez de politique avec moi et avec tout le monde. Et ils ne veulent pas le voir avec le football ou le sport le dimanche ou chaque fois qu’ils se produisent. regarder. “

Trump a dit qu’il était pour les joueurs qui protestaient – mais pas “en marge du match de football, surtout lorsqu’ils gagnent 10 millions de dollars par an pour quelque chose qu’ils feraient de toute façon gratuitement s’ils n’étaient pas dans la ligue ou la NFL. ou en NBA. “

Il semble que la réponse ait suffi à convaincre Favre – parce qu’il a obtenu l’aval du QB.