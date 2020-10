Brett Favre a décidé pour qui il voulait voter le jour du scrutin. Vendredi, l’ancien quart-arrière des Packers de Green Bay et Temple de la renommée du football professionnel s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il soutenait Donald Trump à la présidence. Dans le tweet, Favre a mentionné que l’une des raisons pour lesquelles il soutenait Trump était les droits du 2e amendement.

“Mon vote est pour ce qui rend ce pays grand, la liberté d’expression et de religion, 2e [Amendment]», a écrit Favre sur Twitter.« Lors de cette élection, nous avons la liberté de choix, que tous devraient respecter. Pour moi et ces principes, mon vote est pour [Donald Trump]. “Favre a attiré beaucoup d’attention en juillet car il a été vu jouer au golf avec Trump. Interrogé sur la sortie, Favre a déclaré qu’il l’avait fait parce qu’il voulait jouer au golf avec le président des États-Unis.

“J’aurais joué au golf avec n’importe quel président parce que je respecte le bureau des États-Unis. C’est un honneur”, a déclaré Favre à USA Today. “Si Barack Obama avait demandé à jouer au golf avec moi, j’aurais accepté l’invitation.” Dans la même interview, Favre a montré son soutien à Trump au milieu de la pandémie COVID-19.

“Je lui ai dit:” Je ne peux pas imaginer le stress que vous subissez en dirigeant le pays au quotidien “”, a déclaré Favre à USA Today. “C’est damné si vous le faites et damné si vous ne le faites pas pour le président et la mise en quarantaine. Quelqu’un va toujours être énervé. Ils diront” ouvrez l’économie, puis le virus se propage, et pourquoi avez-vous fait ça? ” Je sais par examen minutieux de jouer le quart-arrière dans la ligue, c’est damné si vous le faites et damné si vous ne le faites pas. “

Trump a été très franc sur les joueurs de la NFL agenouillés pendant l’hymne national. Lorsque Favre a été interrogé sur les joueurs agenouillés en août, il avait un état d’esprit différent. “Je sais que pour avoir été dans un vestiaire de la NFL pendant 20 ans, indépendamment de la race, des antécédents, de l’argent avec lequel vous avez grandi, nous étions tous frères, peu importe”, a déclaré Favre à USA Today. “Les gars s’entendaient très bien. Est-ce que ce sera pareil [with kneeling scenario]? Je ne sais pas. Si un gars choisit de défendre sa cause et qu’un autre choisit de s’agenouiller pour sa cause, est-ce que l’un a raison et l’autre a tort? Je ne crois pas. Nous avons tendance à être fixés sur les hauts. “