Tom Brady a dominé l’AFC Est pendant près de 20 ans, menant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au titre de l’AFC Est 17 de ses 19 années en tant que partant. Mais maintenant que Brady est membre des Buccaneers de Tampa Bay, de nombreux fans se demandent qui peut remplir ses chaussures? Le Hall of Famer du football professionnel dont Brett Favre a parlé pourrait être le “nouveau Tom Brady” sur Sirius XM Radio et a déclaré que ce pourrait être le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen.

“Son heure est venue et je pense que ça va durer un bon moment”, a déclaré Favre à propos d’Allen. “Je pense que Josh Allen sera le nouveau Tom Brady, à un moment donné, il dirigera la division. Je le crois.” Donc cette saison, Allen a mené les Bills à un dossier de 4-0 et aux premières places dans l’AFC Est. Il reste encore beaucoup de football à jouer cette année, mais aux yeux de Favre, Allen est un gars qui peut prendre la direction de la division.

“Mec, il a l’air génial. Ce gamin est un énorme talent”, a ajouté Favre. «Il peut le lancer, il peut bouger, pour un grand gars, il peut vraiment bouger, mais plus que tout ce que nous avons vu avec lui ces dernières années, mais ce que nous voyons maintenant, c’est qu’il passe au niveau supérieur. des matchs gagnants. Il met une exclamation sur le match lui-même semaine après semaine. ” Allen, 24 ans, en est à sa troisième année avec les Bills de Buffalo et s’est amélioré chaque saison. Au cours des quatre premiers matchs de 2020, l’ancien du Wyoming a complété 70,9% de ses passes pour 1326 verges, 12 touchés et une seule interception.

“J’ai eu de nombreuses discussions avec [offensive coordinator Brian] Daboll, [coach Sean] McDermott et [general manager Brandon] Beane. Je leur ai fait le vœu … que je serais un meilleur quart-arrière et que je ferais les choses de la bonne manière », a déclaré Allen à ESPN en parlant de sa carrière.

Avec Brett Favre disant qu’Allen peut être le «nouveau Tom Brady», ce n’est pas le cas; signifie qu’il gagnera six Super Bowls. Mais en regardant le paysage de la division. Allen pourrait avoir les Bills au Super Bowl plus de fois que les Patriots, les Dolphins de Miami et les Jets de New York au cours de sa carrière. L’année dernière, Allen a mené les Bills à un dossier de 10-6 et à une apparition en séries éliminatoires. Avec la façon dont il joue maintenant, il semble qu’Allen vise un ring du Super Bowl.