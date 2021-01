S

o, comment trouvez-vous ce nouvel accord sur le Brexit? Quelle que soit votre opinion sur la question – et non, ne me le dites pas – je pense que nous pouvons tous convenir que c’est un soulagement au moins que nous en ayons un. À moins que, malheureusement, vous ne travaillez dans les arts de la scène. Pour cette industrie, déjà tellement battue par Covid, c’était un signal que la vie est sur le point de devenir encore plus difficile.

Pour les groupes, chanteurs, orchestres, stars de l’opéra, leurs équipages et techniciens – et franchement tous ceux qui comptent beaucoup sur les tournées dans le cadre de leur travail, des théâtres aux compagnies de ballet – la liberté de mouvement et le transport des marchandises sont vitaux. Avant le Brexit, se produire chaque jour dans une ville européenne différente et transporter tout un tas de kits dans le coffre était une partie simple et régulière de la vie.

Désormais, cela impliquera de parcourir les différentes conditions d’entrée de chacun des 27 États membres, dont certains nécessiteront l’achat d’un permis de travail pour pouvoir effectuer, et en plus de cela, il y a des coûts de carnet – essentiellement un passeport frontalier pour les marchandises – pour l’équipement. Sur le plan financier, ces deux facteurs sont préoccupants pour les petits artistes travaillant avec des budgets déjà serrés. Acquérir un visa, par exemple, signifiera prouver qu’ils ont un certain montant d’économies sur leur compte bancaire, ce qui n’est pas une mince affaire pour les créatifs en difficulté.

«Un jeune quatuor à cordes basé au Royaume-Uni pourrait être payé 2000 £ maximum entre eux pour se rendre dans une ville européenne. En plus de cela, ils devront payer leurs impôts, ils devront payer un siège supplémentaire dans l’avion pour le violoncelle, et maintenant ils devront payer un supplément pour les permis de travail. Et c’est à condition de recevoir les invitations en Europe », déclare John Gilhooly, le directeur artistique du Wigmore Hall.

John Gilhooly, directeur artistique du Wigmore Hall

Et pour les plus grands artistes britanniques, il y a aussi un problème: les limites de transport ont été un résultat surprenant de l’accord, ce qui signifie que seuls trois arrêts seront autorisés avant que les camions déchargeant des marchandises doivent rentrer chez eux. Leur inclusion était inattendue car, en particulier pour l’industrie du tourisme, les marchandises sont chargées dans le camion – elles ne sont pas vendues. Si vous êtes une grande star qui veut jouer plus que Paris et Amsterdam, «ça ne marche pas», déclare la manager Ellie Giles, membre du conseil d’administration du Music Managers Forum. «La seule façon de contourner ce problème est d’utiliser les transporteurs de l’UE, ce qui signifie que les transporteurs britanniques sont en faillite.» Et même ainsi, l’équipement devrait être remis d’un chauffeur britannique à un chauffeur européen, «cela représente donc une journée supplémentaire de voyage, et cela coûte une journée supplémentaire.» Le temps, c’est de l’argent dans le secteur des tournées, et les retards potentiels aux frontières – causés par la paperasse ou les contrôles douaniers – sont une autre préoccupation. Nick Adams, responsable stratégique, politique et engagement au Barbican, explique que les actes du programme largement international du lieu joueront souvent à Paris la veille de notre arrivée à Londres – «nous avons donc besoin que les choses soient traitées rapidement.»

Laura Marling a signé une pétition demandant des permis sans visa pour les artistes et les professionnels du tourisme

Une pétition demandant au gouvernement de demander un permis à l’échelle européenne pour les professionnels et les artistes en tournée représente désormais plus de 257 000 signatures et a recueilli le soutien de personnalités comme Laura Marling, Tim Burgess et Louis Tomlinson. Il a été mis en place par Tim Brennan, un technicien vidéo qui a travaillé pour des artistes tels que Lady Gaga, The 1975 et Madonna, qui dit: «en tant que personne qui a passé plus de 30 ans à travailler sur toute la planète, c’est une fin soudaine à ma carrière. . » Il craint que les coûts supplémentaires et les formalités administratives ne découragent les entreprises d’embaucher des techniciens basés au Royaume-Uni, et on lui a dit que certains pourraient désormais embaucher uniquement ceux qui ont un double passeport ou un passeport européen.

Une autre menace est le financement de la perte d’un secteur des arts déjà en difficulté. Le Royaume-Uni ne sera plus membre de Creative Europe, qui a fourni un financement de 40 millions de livres sterling par an. Le Dr Charlotte Faucher, qui a rédigé le rapport Arts After Brexit, qui a révélé que nous pourrions connaître une “ interruption culturelle ” de deux ans, affirme que l’adhésion à ces organisations est plus qu’une question d’argent: il s’agit également de notre capacité à participer à la scène culturelle mondiale. «Je ne doute pas qu’il y aura davantage de partenariats avec les organisations de l’UE, mais ils seront chacun réinventés – et cela prend du temps et de l’argent.»

Salle Wigmore

Tout compte fait, cela présente un cauchemar logistique et bureaucratique qui, s’il n’est pas résolu, menacera l’ensemble du modèle commercial et exclura presque certainement les artistes émergents. La température autour de la question est incroyablement élevée et a été exacerbée ce week-end par une affirmation selon laquelle le Royaume-Uni avait rejeté une proposition de l’UE de circuits sans visa. “Sensationnel. F *** s sans épines. Wow … »a tweeté Thom Yorke. «Ce n’est pas vrai que nous avons refusé un arrangement sur mesure de l’UE pour permettre aux musiciens de travailler et de se produire dans les États membres», a déclaré le DCMS. Mais pour certains proches de la question, le «qui a dit quoi» la nature du débat est une distraction pour trouver une solution.

Les orchestres avaient prévu que ce serait un problème depuis que le Royaume-Uni avait voté pour le Brexit. Sir Simon Rattle, qui a signé une lettre qualifiant le Brexit de «prison culturelle auto-construite» semble avoir voté avec ses pieds cette semaine et a annoncé qu’il quitterait le London Symphony Orchestra pour un emploi en Allemagne. Mark Pemberton, qui est le directeur de l’Association des orchestres britanniques, dit que naviguer dans les règles de chaque État de l’UE était toujours sur les cartes – «si vous quittez le marché unique et l’union douanière, les choses vont changer» – mais la tâche est essayant maintenant de vérifier les règles pour chaque pays et de les distribuer aux membres de l’ABO. Il a participé aux négociations avec le gouvernement et espère qu’au moins une exemption de visa à l’échelle de l’UE sera éventuellement acceptée, mais sa plus grande crainte est que la bureaucratie puisse rendre la réservation d’orchestres britanniques décourageante pour les promoteurs européens. «Cela commencera à éliminer des pans de notre modèle commercial, et si cela commence à nuire à la viabilité financière d’un orchestre, nous pourrions commencer à voir nos membres avoir des problèmes.»

Ironiquement, Covid a accordé une sorte de période de grâce – beaucoup espèrent que les problèmes seront réglés avant que les activités et les voyages internationaux ne recommencent. Mais pour les managers travaillant dans l’industrie du rock et de la pop, ils ne se sentent pas aussi confiants quant à la réservation de futurs concerts et apparitions. Parce que la diffusion en continu n’est pas particulièrement rentable, le marché du live est une source importante d’argent et les tournées européennes sont cruciales. Bien que Giles ne pense pas que la demande d’actes britanniques diminuera, les apparitions peuvent ne plus être rentables – les festivals européens peuvent ne plus être financièrement viables pour de nouveaux groupes, par exemple.

Axel Rüger à la Royal Academy

Pour le monde des arts visuels, la principale préoccupation était qu’un Brexit sans accord entraverait le transfert des œuvres d’art à travers les frontières, il y a donc un certain soulagement (même si, encore une fois, l’arrêt de l’activité d’exposition la laisse non testée pour l’instant). Mais les artistes ont tendance à avoir une mentalité globale, et pour Axel Rüger, le directeur de la Royal Academy, «cela rend tout simplement plus insulaire, plus isolé, en général, et cela pour notre secteur est délicat.» Il craint qu’il ne soit plus difficile d’attirer des talents étrangers si le processus de visa se sent plus ardu et déplore la fermeture du programme Erasmus, qui lui a permis d’étudier à Cambridge. Né en Allemagne, il a déménagé d’un travail à Amsterdam à Londres du jour au lendemain «et il ne m’est presque jamais venu à l’esprit de trouver autre chose que la normale. C’est donc une nouvelle réalité.

Mais l’opéra est un secteur qui considère l’accord sur le Brexit avec un pressentiment particulier. Henry Little, PDG d’Opera Rara et administrateur d’Opera UK, une nouvelle organisation de soutien sectoriel pour l’industrie, craint que ce ne soit «plus un terrain de jeu égal». La communauté lyrique du Royaume-Uni est «interdépendante» de l’Europe, explique-t-il. Il craint que les artistes britanniques ne soient laissés pour compte pour des homologues plus facilement réservables en Europe et que les opportunités de développer leur carrière en Europe, auparavant extrêmement précieuses pour les artistes britanniques, soient désormais plus difficiles à trouver. Il y a aussi le problème unique des «jump-ins», «qui, dans le monde de l’opéra, posent potentiellement un problème très important». C’est à ce moment qu’un chanteur devient malade et doit se retirer d’une représentation, et que les producteurs envoient des remplaçants d’Europe pour apparaître à bref délai. Désormais, les artistes devront acquérir un certificat de parrainage avant de se produire au Royaume-Uni, ce qui rend les sauts «au mieux, extrêmement difficiles en termes d’échelle de temps, au pire, carrément impossible», ce qui «rend les gens très nerveux». Cela pourrait conduire à abandonner les représentations, ce qui signifie que le public d’opéra britannique pourrait également être perdant.

DCMS soutient que «nous nous efforcerons de rendre le plus simple possible pour les artistes britanniques de voyager et de travailler dans l’UE» et Gilhooly pense qu’un accord paneuropéen pourrait éventuellement être conclu. «C’est dommage, car la vie était si facile avant», dit-il, mais il est convaincu qu’il y a une volonté des deux côtés de régler les problèmes. «La culture est un excellent liant et nous entretenons de merveilleuses relations avec toutes les salles de culture, les promoteurs et les directeurs artistiques à travers l’Europe. Nous aimons tous la musique, nous aimons tous la culture de chacun et nous voulons vraiment la partager.

Une œuvre de Banksy à l’exposition d’été 2018 de la Royal Academy

L’accord n’a donc pas mis fin à ce que le gouvernement aurait pu espérer. Rüger se demande si, pour les artistes, cela peut maintenant se manifester par une démarche d’exploration de «cette nouvelle british ou anglais, cette nouvelle identité nationale soulignée par le Brexit – ce que cela signifie vraiment. Mais il a le sentiment que, à l’intérieur ou à l’extérieur, l’Europe est devenue une idée que le Brexit ne peut pas arrêter. «Dans une certaine mesure, le cheval s’est enfui. Pour tirer le pont-levis maintenant, oui, vous pouvez le faire. Mais nous ne vivons plus dans les années 50. Le teint de la société a tellement changé. L’identité de toute personne européenne est influencée par tant d’influences internationales. » Quoi qu’il arrive ensuite, une chose est claire: lorsque la crise de Covid prend fin, les artistes durement touchés et le personnel des coulisses ne peuvent se permettre de se fermer les portes.