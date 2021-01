P

Le ministre de l’époque Boris Johnson a déclaré que l’accord post-Brexit avec l’UE marquait un nouveau départ où le destin du Royaume-Uni «résidait désormais fermement entre nos mains».

Les commentaires font suite à l’accord commercial de l’UE qui a autorisé le Parlement après que le gouvernement eut précipité l’approbation des Communes et des Seigneurs en une seule journée.

Il a été annoncé que la législation avait reçu la sanction royale jeudi matin à 12 h 25, signant ainsi l’accord finalement conclu entre le Royaume-Uni et l’UE la veille de Noël.

La loi ouvre la voie à l’entrée en vigueur de l’accord jeudi à 23 heures, lorsque la période de transition actuelle du Brexit – pendant laquelle le Royaume-Uni a continué de suivre les règles de l’UE – se terminera.

Dans une déclaration après l’approbation de l’accord au Parlement, le Premier ministre a déclaré: «Je tiens à remercier mes collègues députés et pairs d’avoir adopté ce projet de loi historique et je tiens à exprimer ma gratitude à tout le personnel ici au Parlement et à travers le gouvernement qui a fait aujourd’hui possible.

«Le destin de ce grand pays est désormais fermement entre nos mains. Nous assumons ce devoir avec un objectif et avec les intérêts du public britannique au cœur de tout ce que nous faisons.

«Le 31 décembre à 23 heures marque un nouveau départ dans l’histoire de notre pays et une nouvelle relation avec l’UE, leur plus grand allié. Ce moment est enfin arrivé et il est maintenant temps de le saisir.

Malgré la rébellion très médiatisée des députés travaillistes qui estimaient que l’accord n’était pas suffisant, les députés ont soutenu le projet de loi par 521 contre 73 en troisième lecture, tandis que leurs pairs lui ont donné une troisième lecture sans opposition mercredi soir.

L’ancien chancelier fantôme John McDonnell et l’ancien ministre du cabinet Ben Bradshaw figuraient parmi les signataires d’une déclaration appelant les partis d’opposition à ne pas soutenir l’accord «pourri», a rapporté The Guardian.

Le chef du parti, Sir Keir Starmer, a déclaré que, bien que l’accord soit «mince» avec «de nombreux défauts», l’alternative est de quitter le marché unique européen et l’union douanière sans accord, faisant grimper les prix et poussant les entreprises vers le mur.

Mais il a subi une nouvelle rébellion qui a incité deux ministres de l’ombre subalternes, Helen Hayes et Tonia Antoniazzi, à annoncer qu’ils démissionnaient de leurs postes sur le banc avant du parti travailliste car ils ne pouvaient pas soutenir l’accord.

Un député travailliste, Bell Ribeiro-Addy, a défié les whips de voter contre l’accord tandis que 36 autres se sont abstenus.

Tous les autres partis d’opposition se sont opposés à l’accord, y compris le DUP, qui a soutenu le Brexit mais s’oppose aux dispositions qui signifient que l’Irlande du Nord sera toujours soumise à certaines règles de l’UE.