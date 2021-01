H

Les auliers disent qu’ils sont prêts au «chaos» plus tard cette semaine alors qu’ils ont mis en garde contre une pénurie d’agents des douanes aux frontières britanniques.

Les traversées vers le continent ont jusqu’à présent été qualifiées de «normales», avec seulement une poignée de camions refoulés, à peine quatre jours après le nouveau régime commercial de la Grande-Bretagne avec l’UE.

Cependant, Rod McKenzie, de la Road Haulage Association, a déclaré que le début de janvier était la période la plus calme de l’année à Douvres et qu’il y avait «un risque de chaos» lorsque les camions reviennent à des niveaux normaux.

Il a déclaré qu’environ une demi-douzaine de camions avaient été refusés pour des raisons telles que l’insistance des Français sur un test Covid, le fait de ne pas avoir les bons papiers et certains n’ayant pas le permis d’accès au Kent.

Il a déclaré au Standard: «Si vous prenez une demi-douzaine par rapport à quelques centaines de camions et que vous multipliez cela jusqu’à quelques milliers, vous pouvez voir que le potentiel d’un peu de chaos est là.

«Est-ce que ça va être comme avant Noël avec toutes ces files d’attente massives à Douvres?

«Je pense que c’est peu probable car ce qui se passera dans le cadre du système qui a été conçu, c’est que les camions n’auront tout simplement pas l’autorisation de se déplacer.

«Donc, ce que nous pourrions voir à la place, c’est le chaos dans le dépôt qui est invisible… par opposition au chaos à la frontière.

«L’effet est le même car il s’agit d’une perturbation de la chaîne d’approvisionnement, très probablement à grande échelle.

«Donc, si des milliers de camions ne quittent pas leur dépôt, cela signifie que les activités d’exportation ne fonctionnent pas – ce qui est mauvais pour notre commerce – et lors de leurs voyages de retour, ces camions transportent souvent des marchandises pour nous soit pour les usines, soit pour les magasins et les supermarchés. C’est une période nerveuse, une semaine qui me ronge les ongles pour voir comment fonctionne le nouveau système. »

M. McKenzie a également qualifié le nouveau système de remplissage de formulaires de “faff incroyable” et a averti qu’il y avait un manque d’agents en douane au Royaume-Uni pour aider.

Il a ajouté: «Parce que nous faisons du commerce sans friction depuis une quarantaine d’années, tous les agents des douanes qui existaient à Douvres et dans d’autres ports ont fait faillite ou ont pris leur retraite. Nous manquons donc sérieusement d’agents des douanes en Grande-Bretagne pour faire ce travail.

«Nous entendons des rapports selon lesquels les commerçants ne sont tout simplement pas en mesure de trouver des agents des douanes pour faire leur paperasse, ce qui est vraiment stressant.

«Si vous n’êtes pas habitué à ce terrifiant formulaire et que vous ne trouvez pas d’agent pour le faire à votre place, vous allez le remplir et faire des erreurs et votre camion sera bloqué. Cela ne pourrait pas être un début plus stressant pour 2021 pour les commerçants internationaux. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous reconnaissons que les commerçants et les transporteurs ont fait énormément pour se préparer à la fin de la période de transition, mais nous nous attendons à des perturbations à mesure que nous nous adaptons à notre nouvelle relation avec l’UE.

“Pour minimiser les perturbations, nous encourageons les conducteurs de poids lourds à s’assurer qu’ils ont la documentation correcte en place et la preuve d’un résultat de test COVID négatif avant de se rendre dans le Kent, datée dans les 72 heures suivant le départ. Ces informations seront fournies gratuitement aux transporteurs à Information Advice Sites, ou via une liste de tests privés acceptés par la France. »