Les voyageurs K qui visitent l’Union européenne après le 1er janvier 2021 devront faire face à un certain nombre de nouvelles mesures après la fin de la période de transition du Brexit.

Boris Johnson a averti qu’il était «très, très probable» que le Royaume-Uni échouera à conclure un accord commercial post-Brexit avec l’Union européenne.

Mais que le Premier ministre parvienne ou non à conclure un accord commercial, les Britanniques devront faire face à de nouveaux obstacles lorsqu’ils se rendront dans l’UE en 2021.

Nous examinons ici certaines des choses qui changeront après le 31 décembre:

Conduire en Europe

Les conducteurs peuvent avoir besoin de documents supplémentaires à partir du 1er janvier 2021.

Le gouvernement a déclaré que les conducteurs britanniques pourraient avoir besoin d’un permis de conduire international (IDP) pour conduire dans certains pays européens.

Boris Johnson a déclaré qu’il était probable que le Royaume-Uni ne parvienne pas à un accord commercial post-Brexit avec l’UE

Les conducteurs peuvent également avoir besoin d’une «carte verte» et d’un autocollant GB pour leurs véhicules.

Voyager en Europe

Le gouvernement a conseillé aux Britanniques d’effectuer quatre contrôles lors d’un voyage vers l’UE en 2021:

Vérifiez votre passeport: vous devrez peut-être renouveler votre passeport britannique plus tôt si vous voyagez à partir du 1er janvier 2021.Obtenez une assurance voyage qui couvre vos soins de santé: les cartes européennes d’assurance maladie ne sont valables que jusqu’au 31 décembre 2020 Vérifiez que vous avez les bons documents de conduite : Les conducteurs peuvent avoir besoin d’un permis de conduire international. Organisez le voyage des animaux de compagnie: les Britanniques sont encouragés à contacter leur vétérinaire au moins quatre mois avant leur départ.

Les personnes au Royaume-Uni pourront toujours voyager dans la plupart des pays de l’UE sans visa, mais peuvent avoir besoin d’un visa ou d’un permis pour rester plus longtemps que des vacances, surtout si elles prévoient de travailler ou d’étudier dans ce pays.

Il pourrait y avoir des retards aux frontières dans les aéroports et les ports, les citoyens britanniques ne pouvant plus utiliser le contrôle accéléré des passeports et les voies douanières de l’UE.

Boris Johnson: Très, très probablement, le Royaume-Uni échouera à conclure un accord commercial avec l’UE

Les principales passerelles, telles que Douvres et le tunnel sous la Manche, devraient être occupées et même bloquées en raison d’une augmentation des contrôles douaniers pour les camions en raison de l’absence d’accord.

Cela pourrait avoir pour effet de retarder les vacanciers de se rendre en France s’ils empruntent le ferry ou le train.

Comment les prix alimentaires seront-ils affectés?

Le prix de certains articles sur les rayons des supermarchés pourrait augmenter s’ils sont soumis à un tarif – une forme de taxe à l’importation – ou si une limite est imposée à la quantité de certains articles pouvant être importée de l’UE.

L’ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de l’UE, Tim Barrow, remet au président du Conseil européen Donald Tusk, à Bruxelles, la mise en demeure du Premier ministre britannique Theresa May de l’intention du Royaume-Uni de quitter le bloc en vertu de l’article 50 du traité de Lisbonne de l’UE

La première ministre Theresa May prend la parole lors des questions du premier ministre à la Chambre des communes

L’ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de l’UE, Tim Barrow, remet au président du Conseil européen Donald Tusk, à Bruxelles, la mise en demeure du Premier ministre britannique Theresa May de l’intention du Royaume-Uni de quitter le bloc en vertu de l’article 50 du traité de Lisbonne de l’UE

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, tient une conférence de presse après avoir reçu la lettre du Premier ministre britannique Theresa May sur le Brexit, notifiant l’intention du Royaume-Uni de quitter le bloc au titre de l’article 50 du traité de Lisbonne de l’UE au président du Conseil de l’UE, Donald Tusk, à Bruxelles, en Belgique

La première ministre Theresa May prend sa place après avoir annoncé à la Chambre des communes

L’heure 12h20 est diffusée sur Big Ben le 29 mars 2017 à Londres, en Angleterre. La Première ministre britannique Theresa May s’adresse aux Chambres du Parlement alors que l’article 50 est déclenché et que le processus qui va sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne commence

Jour J: des manifestants pro-UE devant les Chambres du Parlement aujourd’hui alors que Theresa May se prépare à déclencher l’article 50

Le président du Conseil de l’UE, Donald Tusk, tient la lettre du Premier ministre britannique Theresa May sur le Brexit, remise par le représentant permanent de la Grande-Bretagne auprès de l’Union européenne, Tim Barrow (non illustré), notifiant l’intention du Royaume-Uni de quitter le bloc en vertu de l’article 50 du traité de Lisbonne de l’UE en Bruxelles, Belgique

Les PMQ à la Chambre des communes

Jeremy Corbyn s’exprimant au PMQ à la Chambre des communes

Theresa May part pour la Chambre des communes

Le maire de Londres Sadiq Khan au siège de Vivendi à Paris où il a participé à des interviews télévisées pour discuter du déclenchement imminent de l’article 50 par le Royaume-Uni pour quitter l’UE

Le représentant permanent de la Grande-Bretagne auprès de l’Union européenne Tim Barrow arrive au siège du Conseil de l’UE pour une réunion avant la remise de l’avis du Premier ministre britannique Theresa May de l’intention du Royaume-Uni de quitter le bloc en vertu de l’article 50 du traité de Lisbonne de l’UE au président du Conseil de l’UE, Donald Tusk en Bruxelles, Belgique

L’ambassadeur britannique auprès de l’UE Tim Barrow arrive à la représentation britannique de l’Union européenne à Bruxelles

Un géant a dirigé Theresa May sur la place du Parlement, à Londres, lors d’une manifestation d’Avaaz après que le Premier ministre a signé une lettre pour déclencher l’article 50 qui lance le processus de sortie formelle du Royaume-Uni de l’Union européenne

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, marche dans Whitehall

La Première ministre britannique Theresa May signe la lettre officielle adressée au président du Conseil européen, Donald Tusk, invoquant l’article 50.

Le président de Tesco, John Allan, a averti que les acheteurs pourraient faire face à des pénuries temporaires de certains aliments frais et que les factures alimentaires pourraient augmenter de 5% en moyenne, avec des produits spécifiques susceptibles d’augmenter beaucoup plus.

Cela pourrait conduire les ménages à rechercher des produits de remplacement fabriqués au Royaume-Uni pour certains produits, a suggéré M. Allan, indiquant à la BBC que les acheteurs pourraient choisir d’acheter du cheddar pour éviter de payer une augmentation de 40% des prix du brie en raison des taxes d’importation fraîches.

Les factures mobiles seront-elles affectées?

La garantie de l’itinérance gratuite dans l’UE prendra fin pour les consommateurs britanniques.

Certains opérateurs mobiles se sont engagés à ne pas introduire de frais de données, mais cela pourrait changer à tout moment.

Le gouvernement a introduit une loi interdisant les frais supérieurs à 45 £ à l’insu du client.

Qu’arrivera-t-il au commerce?

Après près d’un an de négociations, les deux parties ont encore du mal à parvenir à un accord, avec des problèmes de longue date sur les droits de pêche et les règles en matière d’aides d’État, les laissant en désaccord alors que la dernière échéance de dimanche se profile.

Si les négociations échouent, le Royaume-Uni sera en dehors du marché unique et de l’union douanière de l’UE à la fin de l’année sans un accord global pour remplacer les réglementations sur les voyages, le commerce et de nombreuses autres interactions.

Oliver Dowden à propos de l’accord commercial sur le Brexit: nous en sommes à 90%

Un résultat sans accord verrait le Royaume-Uni recommencer à faire des affaires avec son plus grand partenaire commercial en utilisant les règles fixées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un ensemble de base d’arrangements pour les pays sans accord commercial formel, une fois la période de transition terminée en décembre. 31.

S’installer dans l’UE

Les Britanniques qui espèrent déménager et travailler dans un pays européen après le 1er janvier 2021 devront postuler conformément aux règles d’immigration existantes de ce pays.

Les personnes qui souhaitent travailler dans l’UE devront s’assurer que leurs qualifications professionnelles sont reconnues dans l’UE.

Immigration

Un système d’immigration basé sur des points est mis en place pour déterminer qui peut vivre et travailler au Royaume-Uni, tandis que le programme d’établissement de l’UE a été introduit afin que les citoyens européens et leurs familles vivant déjà au Royaume-Uni puissent demander l’autorisation de rester dans le pays lorsque la liberté de mouvement prend fin après la période de transition.

Le système de points est défini par les conseillers en migration du gouvernement comme «une méthode de sélection des migrants dans laquelle des points sont attribués pour certaines caractéristiques. Soit chaque candidat avec plus d’un certain nombre de points est admis, soit, en cas de plafond ou de quota, ceux qui ont le plus de points sont admis ».

Les systèmes en place dans des pays comme l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande voient les migrants demander un visa généralement sélectionnés en fonction de «caractéristiques économiquement pertinentes» telles que l’éducation, les compétences linguistiques et l’expérience de travail. Il existe différentes règles pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les touristes.

Les candidats choisissent une profession qualifiée dans une liste et doivent marquer un nombre minimum de points pour obtenir un visa. Des vérifications seront effectuées sur les détails personnels et financiers d’une personne, ainsi que sur ses documents d’identité, et pourraient également inclure l’éducation, l’emploi, la santé et les antécédents de voyage. Des décisions peuvent être prises sur l’âge, les qualifications et s’ils ont déjà une offre d’emploi.

Les personnes qui souhaitent vivre et travailler au Royaume-Uni devront gagner 70 points pour pouvoir demander un visa.

Les migrants qualifiés devront atteindre un seuil de salaire de 25 600 £ pour venir au Royaume-Uni avec une offre d’emploi. Mais cela peut être abaissé si le rôle figure sur la liste de pénurie d’emplois du gouvernement où les postes vacants doivent être pourvus.

