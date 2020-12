Briana DeJesus appelle l’ex Luis Hernandez en tant que père “MIA” après avoir été interrogé sur la raison pour laquelle elle ne tient pas le père de sa fille de 3 ans, Stella, à un niveau aussi élevé que le père d’une fille de 9 ans Nova, Devoin Austin. La star de Teen Mom 2 a répondu à un téléspectateur qui l’a qualifiée de “plus gros bébé pleureur” sur Twitter, en demandant: “Elle reste sur le cou de Devoin. Où est le deadbeat Luis ???”

DeJesus n’a pas tardé à répondre, affirmant qu’elle ne savait même pas si Hernandez était «vivant», et encore moins où il est. Elle a ajouté de sa critique d’Austin qu’elle pense qu’il “peut faire mieux et qu’il devrait”, plaisantant au père de Stella, “Je ne trouve même pas que le cou chauve soit dessus.”

Lmao Luis est MIA. Je n’ai pas entendu parler de lui, je l’ai vu, idk s’il est encore vivant. 😂 et oui je suis un bébé qui pleure, laisse-moi tranquille lol et je reste seulement à son cou car il peut faire mieux et il devrait. Je ne trouve même pas le cou chauve dessus 🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️ https://t.co/619rGVke8D – bri baby (@xobrianadej) 23 décembre 2020

Les problèmes de DeJesus avec Austin se sont aggravés après l’épisode de mardi de l’émission MTV, quand il a pris son histoire Instagram pour affirmer que des textes fabriqués de lui avaient été montrés dans la série. Au cours du dernier épisode, DeJesus et Austin se sont disputés pour savoir qui devrait aller chercher leur fille à l’école, à ce moment-là, Austin lui aurait envoyé un texto: “Êtes-vous stupide. Avez-vous été dans ces files de voitures?”

“Quoi? Tout ce que je dis, c’est que vous soyez à l’heure parce que la fin dérange Nova,” répondit DeJesus. «Au moins, je viens la chercher. Je ne suis peut-être pas à l’heure mais je suis là», aurait écrit Austin, ajoutant après quelques discussions. «F – vous si vous n’aimez pas comment je le fais, vous pouvez choisir “La star de télé-réalité dit alors à un producteur de MTV:” J’essaie de lui exprimer les inquiétudes de sa fille et voici ce que je reçois. Qu’est-ce que tu f … fais-tu? “

Peu de temps après la diffusion de l’épisode, Austin s’est rendu sur son Instagram pour nier toute conversation comme celle-là. “MTV je veux savoir pourquoi je me suis juste regardé avoir une conversation avec Briana via un SMS que je n’ai jamais eu ????” Il a demandé. «Vous êtes littéralement en train de faire des s … maintenant ??? Vous m’avez énormément foutu. J’ai toutes les conversations mot pour mot que Briana et moi avons eues depuis octobre de l’année dernière … Tu vas vraiment trop loin maintenant. Appelant les horodatages des textes comme ne correspondant prétendument pas au renvoi de l’école de sa fille, il a mis fin à sa diatribe: “Je suis un jeune homme qui ne supprime pas s–. Alors pourquoi ne puis-je pas taper ces mots dans mon L’application iMessage et ce texte apparaissent ??? “