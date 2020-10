Le grand mouvement de Briana DeJesus est devenu beaucoup plus compliqué lorsque maman Roxanne a jeté une clé dans ce qu’elle espérait être un Thanksgiving tranquille. Dans un aperçu exclusif de PopCulture de l’épisode de mardi de Teen Mom 2, la star de MTV admet que si Nova, sa fille de 9 ans, passe plus de temps avec la famille de son père Devoin Austin, elle se sent toujours «méfiante» envers sa mère, même si elle met toute sa concentration à emménager dans la nouvelle maison qu’elle avait construite pour sa famille.

C’est un processus «mouvementé», mais Roxanne la presse de «prendre du recul» et d’être fière d’elle-même. «Tu as payé ça pour le reste de nos vies», encourage-t-elle sa fille. “Aucune banque ne peut venir vous l’arracher.” Lorsque le jour du déménagement arrive, Briana, sa soeur Brittany et Roxanne s’unissent pour emménager leurs affaires dans la nouvelle maison étonnante, mais avec beaucoup de choses à faire pour que tout le monde soit vraiment installé et Thanksgiving à quelques jours de là, Briana supplie sa famille de garder la fraîcheur. “

“Le déménagement s’est bien passé, mais il reste encore beaucoup à faire, alors j’ai hâte de passer un Thanksgiving tranquille à la maison”, admet la mère de deux enfants à la caméra. Alors, quand elle découvre que Roxanne a envoyé un grand texte de groupe invitant les gens pour le Jour de la Turquie, Briana et Brittany sont toutes les deux ébranlées. «Je pensais que c’était juste nous», dit Brittany à sa mère, qui révèle qu’elle a «bien sûr» invité Austin et sa famille. «Allez mon frère, pourquoi tu ne pourrais pas m’en parler? Dit Briana, élevant la voix alors qu’elle se lève pour s’éloigner de sa mère. «Vous en faites trop! Vous êtes vraiment énervant.”

Tandis que Roxanne insiste sur le fait qu’elle devait inviter Austin, Briana riposte, “Non, tu ne fais pas des trucs comme ça! Tu m’en parles! Je ne veux pas me sentir mal à l’aise.” Roxanne dit à sa fille qu’il n’y a rien de mal à l’aise, mais Brittany se range du côté de sa sœur. «Tu en fais trop», dit-elle à sa mère. “Pourquoi tu fais des trucs sans parler à Briana? Tu n’as pas à laisser personne ne savoir rien.”

«S'ils veulent venir, ils peuvent venir», dit en doublant. Brittany défend cependant la réaction de sa sœur. "C'est sa maison! Vous ne pouvez pas la mettre mal à l'aise dans sa maison en vacances", gronde-t-elle à sa mère. "Ce n'est pas juste." Teen Mom 2 est diffusé le mardi à 20 h HE sur MTV.