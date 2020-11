La star de Teen Mom 2 Briana DeJesus a tenté de s’expliquer dans une série de tweets après que les fans aient critiqué l’accord de pension alimentaire pour enfants qu’elle avait conclu avec les pères de ses filles, Devoin Austin et Luis Hernandez. DeJesus leur a demandé 250 dollars par mois chacun, alors même qu’il avait été révélé combien elle avait dépensé en vêtements pour ses enfants et le coût élevé d’une maison de ville en Floride qu’elle avait achetée pour sa famille. DeJesus partage sa fille Nova de 9 ans avec Austin et Stella, 3 ans, avec Hernandez.

DeJesus a publié un long fil Twitter vendredi, et tous les tweets ont depuis été supprimés. “Je me suis plié en quatre pour mes papas babby, seulement pour avoir du plaisir”, a écrit DeJesus dans un tweet, rapporte The Sun. «J’ai dû être l’épaule sur laquelle pleurer quand ils ont fait des promesses qu’ils ne pouvaient pas tenir à leurs enfants.» DeJesus a déclaré qu’elle avait besoin de travailler trois emplois pour «s’assurer que mes enfants ont tout ce dont ils ont besoin» et que les 250 $ par enfant seraient poursuivis pour leur «facture de gymnastique et leur garderie».

La star de MTV a déclaré qu’elle avait donné à ses ex «chance après chance», invitant même l’un d’entre eux à vivre avec elle alors qu’il était «sans-abri» afin qu’il puisse économiser de l’argent pour avoir sa propre place. Elle les a également accusés de ne pas être là pour leurs enfants lorsqu’ils en ont besoin. “Les deux pères veulent devenir père quand cela leur convient, mais à quand remonte la dernière fois qu’ils ont appris à leur enfant quelque chose comme faire du vélo ou apprendre un sport? À quelle fréquence passent-ils du temps de qualité?” elle a écrit. L’un de ses ex a été «bu au bord de la piscine» quand l’une de ses filles était dans les parages et l’autre arrive souvent chez elle, affirme-t-elle.

DeJesus a admis que “sa vie personnelle n’a pas toujours été formidable”, mais elle essaie [f—] pour donner des chances. Vous pouvez tous m’appeler comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas m’appeler une mauvaise mère. “Elle a continué,” J’essaye toujours trop fort et je n’obtiens jamais ce que je demande en retour mais des baskets Gucci et des bouteilles éclatantes à le club est plus important. F – yall! Je continuerai à tout faire par moi-même, comme je l’ai toujours fait. Et oui, je sais que ma mère et ma sœur aident à s’occuper des enfants, mais je fais tout le reste seul! »À la fin de son fil, DeJesus a dit qu’elle« demandait juste de la cohérence »à Hernandez et Austin.

Les tweets sont venus après qu’un récent épisode de Teen Mom 2 a montré le budget de DeJesus pour ses enfants. Les journaux ont montré qu’elle dépense 150 $ par mois en vêtements et chaussures pour Stella. Cette semaine, The Sun a également rapporté que DeJesus avait été poursuivie pour avoir prétendument omis de payer les frais de construction de sa maison en Floride. La maison aurait coûté plus de 269 000 dollars.

Bien que DeJesus apparaisse dans la saison en cours de Teen Mom 2, elle a semblé menacer de partir dans une série de tweets en septembre. À l’époque, elle a critiqué MTV pour avoir choisi «ce qui compte et ce qui n’a pas d’importance» dans son récit de l’émission. «Je ne suis pas assez payée pour être traitée comme des s – par rapport à ces autres filles égocentriques», écrit-elle. DeJesus a rejoint l’émission pour la saison 8 en 2017 après avoir déjà joué dans l’éphémère Teen Mom 3.