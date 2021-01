je

Si vous avez parcouru Bridgerton et que vous n’arrêtez toujours pas de penser au duc de Hastings léchant cette cuillère, vous n’êtes pas seul. Il est parfaitement logique que nous soyons tous tombés amoureux d’un héros de la Régence alors que les opportunités de romance sont maintenant si limitées. Lockdown signifie que, Austen-esque se promène de côté, les rencontres sont à peu près hors des cartes, il n’est donc pas surprenant que tant d’entre nous aient commencé à convoiter des chaudasses à l’écran avec toute l’intensité d’un béguin d’adolescent non partagé.

C’est l’effet Connell, mais alors que la star de Normal People aurait pu être l’objet incontesté de nos affections collectives dans Lockdown 1.0, lorsque l’adaptation du roman de Sally Rooney a prouvé la distraction parfaite du sentiment général de destin imminent, il a fait face à une concurrence sérieuse depuis , comme les dieux de la programmation l’ont obligé avec une gamme tournante d’écrasements télévisés en attente. Ceci est votre guide des héros du petit écran qui méritent d’être obsédés …

(

Le roi incontesté de Lockdown 1.0

/ BBC / Élément / Enda Bowe)

USP: goût accrocheur dans les bijoux tendance

Facteur de flamme: le roi de nos cœurs enfermés, bien plus chaud qu’une personne normale

Le point de vue de la BBC sur l’histoire d’amour millénaire de Sally Rooney a provoqué des évanouissements collectifs lorsqu’elle a atterri au milieu du premier lock-out national, la plupart d’entre eux incités par le bateau à tambour portant une chaîne Connell, joué par Paul Mescal. La manie de Mescal est devenue tellement incontrôlable qu’une photo de l’acteur se balançant dans l’est de Londres en short serrant un sac de chips cocktail de crevettes (Google it) a menacé de briser Internet (ou du moins de brouiller un peu le wifi de la WFH).

Page Regé-Jean à Bridgerton

(

Passez au-dessus de M. Darcy

/ LIAM DANIEL / NETFLIX)

USP: Son haussement de sourcils séduisant sans effort

Flame factor: Le héros dramatique de la période le plus chaud depuis Poldark

Envoyez nos excuses les plus cordiales à M. Darcy, car une nouvelle période de drame règne désormais en maître sur nos affections. Duke of Hastings de Bridgerton, joué par la star britannique Page, nous a captivés dès le moment où il est entré dans une salle de bal bondée alors qu’un quatuor à cordes jouait Thank U, Next d’Ariana Grande; l’obsession ne faisait que s’intensifier lorsqu’il léchait cette cuillère – que Dieu bénisse Shonda Rhimes et son approche féminine des scènes de sexe.

Romain Bonnet dans Selling Sunset

(

On craque tous pour le pâtissier devenu mannequin Romain

/ Netflix)

USP: De bons conseils accompagnés d’un charmant accent gaulois

Facteur de flamme: plus chaud que le soleil de Los Angeles

En tant que petit ami irréalisable de Mary Fitzgerald, l’agent immobilier vedette de Selling Sunset, Bonnet est la moitié du premier couple de télé-réalité de Netflix. Romain est souvent la seule voix de la raison au milieu du chœur du groupe Oppenheim sur le chaos immobilier.

Micheal Ward en petite hache

(

Ward réchauffe Lovers Rock

/ BBC / McQueen Limited / Parisa Taghizadeh)

USP: charisme de force industrielle

Facteur de flamme: le cœur d’Hollywood en devenir

Lockdown a peut-être reporté indéfiniment toute perspective de verrouillage des yeux avec un bel inconnu sur une piste de danse bondée, alors remerciez Dieu pour Lovers Rock, qui fait partie de la série d’anthologies Small Axe de Steve McQueen, qui a capturé toute la romance enivrante d’une grande soirée. Ward était terriblement charmant dans le rôle de Franklin, l’intérêt amoureux de Martha; les danses lentes du duo sont tout à fait dignes d’un évanouissement.

Dan Levy à Schitt’s Creek

(

Nous avons tellement d’amour pour le gang de Schitt’s Creek

/ Document)

USP: Un cœur d’or, parfois déguisé sous des one-liners hilarants

Facteur de flamme: notre favori sans problème

Au cours de six séries de dormeurs canadiens frappés Schitt’s Creek (tenez-vous-en, honnêtement), nous avons vu David Rose (joué par Dan Levy, qui a créé la série avec son père Eugene) passer d’un enfant riche et impliqué à un phare rassurant de masculinité non toxique. Et nous avons beaucoup de temps pour sa collection enviable de tricots aux motifs jazzés et aux slogans féministes.

Tobias Menzies dans The Crown

(

Régnant sur nos affections

/ AP)

USP: Beaucoup moins follement contesté que l’IRL Phil

Facteur de flamme: notre béguin bizarre joker

Toute sympathie persistante d’un garçon triste pour le prince Charles de Josh O’Connor mourut rapidement au moment où il prononça les mots «quel que soit le sens de l’amour» à la princesse du peuple. Nous avons rapidement transféré nos affections au prince Philip de Menzies, qui a continué l’héritage de Matt Smith en nous faisant sentir des choses déroutantes à propos de la famille royale.

(

Le caractère de Lawtey, à droite, est objectivement épouvantable

/ BBC / Bad Wolf Productions / Amanda Searle)

USP: Des cheveux qui ont toujours l’air bien, même quand il a été sur une cintreuse de 24 heures

Facteur de flamme: horrible, mais aussi très chaud. Soupir.

Avertissement: presque tous les principaux acteurs de l’industrie, le drame palpitant de la BBC sur un groupe de diplômés sur-sexués, surpayés et totalement amoraux dans une banque d’investissement, est irrémédiablement mauvais. Alors pourquoi avons-nous toujours nourri un faible pour le trainee trainee Robert, joué par Lawtey, qui est si irrémédiablement horrible qu’il a deux profils d’applications de rencontres séparés, un «Tory» (pour courtiser les filles de relations publiques chics, dit-il) et l’autre «ketty»? Nous n’avons pas encore trouvé de réponse concluante car la passion induite par le verrouillage est un phénomène étrange et nuancé.

Edgar Ramírez dans The Undoing

(

Le complot fou de The Undoing nous a temporairement aveuglé sur les charmes du détective

/ Sky Atlantic / HBO)

USP: une boussole morale un peu décalée

Facteur de flamme: celui-ci est un brûleur lent

L’annulation a peut-être gâché notre amour de longue date pour Hugh Grant, qui a glissé un peu trop de manière trop convaincante dans le mode sociopathe, mais cela nous a présenté le beau policier de Ramírez, le détective Mendoza. Oui, il était incroyablement mauvais pour retrouver le tueur; non, cela ne nous a pas dérangé.

Nathaniel Curtis dans It’s A Sin

(

Préparez-vous à tomber dur pour le casting de It’s A Sin

/ Canal 4)

USP: le plus susceptible de vous briser le cœur

Flame factor: un prétendant à la couronne de Connell

Préparez-vous à tomber éperdument amoureux de la distribution de l’étonnant nouveau drame Channel 4 de Russell T. Davies, une histoire de passage à l’âge adulte qui se déroule dans le contexte de la scène gay londonienne des années 80. Curtis incarne Ash, l’étudiant en théâtre ridiculement beau et curieusement distant, qui attire l’attention du protagoniste Ritchie (le leader des années et des années Olly Alexander). Ce serait négligent de ne pas vous avertir, cependant, que cette série vous fera pleurer de vilaines larmes.

(

Quelques bonnes nouvelles: Andrew Scott est bientôt de retour sur nos écrans

/ BBC Studios / Steve Schofield)

USP: C’est Andrew Scott, de quoi avez-vous besoin de plus?

Facteur de flamme: ce n’est pas son travail le plus chaud, mais nous allons le prendre

Il nous avait tous chauds sous le col en tant que prêtre de Fleabag, et Scott sera bientôt de retour sur nos scènes dans l’adaptation de la BBC de The Pursuit of Love de Nancy Mitford, qui est attendue au printemps. Il incarne Lord Merlin, un esthète excentrique mais charmant qui possède une flotte de pigeons colorés. Il a fière allure dans une tenue à la Harry Styles sur les photos promotionnelles.

Jack O’Connell dans The North Water

(

Réchauffer un spectacle très froid

/ BBC / Harpooner Films Limited / Nick Wall)

USP: Attrait des héros dramatiques de la période robuste

Facteur de flamme: il est difficile d’être aussi chaud quand il fait si froid

Quiconque est devenu majeur au milieu des années 90 porte sûrement encore une torche pour le casting de Skins, qui ont commodément dépassé leur phase nu-rave beaucoup plus gracieusement que nos béguin pour adolescents IRL. O’Connell est de retour plus tard cette année dans The North Water et réussit l’exploit impressionnant d’avoir chaud alors qu’il faisait très, très froid. Situé dans l’Arctique au 19e siècle, le spectacle a été tourné à 81 degrés nord, le plus éloigné que l’on pense qu’une série télévisée se soit aventurée.

(

Turner échange la Cornouailles contre l’Italie de la Renaissance

/ PA)

USP: regard maussade et boucles tumbling

Facteur de flamme: une œuvre d’art

Turner parvient à enflammer l’hystérie nationale à chaque fois qu’il habite un nouveau personnage: vous vous souvenez des jours de halcyon de 2015, lorsque le pays a perdu son sang-froid collectif sur la scène torse nu de Poldark? Attendez-vous à des niveaux similaires d’adoration de masse lorsque la star irlandaise reviendra sur nos écrans en tant que polymathe de la Renaissance Leonardo da Vinci dans une mini-série à gros budget qui sera diffusée plus tard cette année. Une question demeure: avaient-ils des faux à Florence au XVe siècle?