L

ady Whistledown a un tout nouveau scoop: une deuxième série de Bridgerton est déjà en préparation chez Netflix.

La deuxième saison du drame de la période à succès, créée en collaboration avec la société de production de Shonda Rhimes Shondaland et basée sur les romans d’amour de Julia Quinn, se concentrera sur Anthony, le fils aîné – et donc le plus éligible – de Bridgerton, joué par Jonathan Bailey.

Chaque livre de la saga de Quinn se concentre sur les difficultés romantiques de l’un des huit frères et sœurs de Bridgerton; le deuxième volet, intitulé Le vicomte qui m’aimait, détaille les exploits romantiques d’Anthony.

La première saison de Bridgerton était basée sur The Duke and I, le premier roman de la série romance Regency de Quinn, et mettait en vedette Phoebe Dynevor dans le rôle de Daphne, la fille aînée de Bridgerton, et Regé-Jean Page comme son amour Darcy-esque Simon Basset, le Duc de Hastings.

en relation

L’émission a également été félicitée pour avoir adopté une approche du casting soucieuse de la couleur, que Rhimes a lancée dans d’autres émissions contemporaines comme Grey’s Anatomy.

“Si nous diffusons sur 192 territoires sur Netflix, nous devrions être intéressés à raconter les histoires du public qui veut se voir reflété”, a déclaré Page au Standard en décembre.

«C’est aussi simple que d’avoir l’imagination pour raconter des histoires plus larges et plus intéressantes.»