Pas besoin de secouer la boîte; nous savons exactement ce que Shonda Rhimes est un emballage cadeau pour nous ce Noël: Bridgerton, sa première série Netflix sort le 25 décembre, a annoncé jeudi le streamer. Non seulement cela, mais 10 images éblouissantes ont été publiées qui donnent au drame romantique un aspect aussi somptueux que prometteur. Les costumes seuls – wow!

Basé sur la série de romans à succès de Julia Quinn et créé par Chris Van Dusen, collègue de longue date de Rhimes (Scandal, Grey’s Anatomy), Bridgerton, selon le logline officiel, «suit Daphne Bridgerton (plus jeune alun Phoebe Dynevor), la fille aînée de la puissante famille Bridgerton alors qu’elle fait ses débuts sur le marché concurrentiel du mariage de Regency London. Dans l’espoir de suivre les traces de ses parents et de trouver un match suscité par le véritable amour, les perspectives de Daphné semblent initialement inégalées.

Mais, comme il y en a toujours lors de l’attelage, il y a un… eh bien, vous savez… un accroc. «Alors que son frère aîné commence à exclure ses prétendants potentiels, la feuille de scandale de la haute société écrite par la mystérieuse Lady Whistledown (exprimée par Julie Andrews) jette des critiques sur Daphné. Entrez le très désirable et rebelle duc de Hastings (Pour la page Regé-Jean du peuple), célibataire engagé et prise de saison pour les mamans des débutantes. Bien qu’ils proclament qu’ils ne veulent rien de ce que l’autre a à offrir, leur attrait est indéniable et les étincelles volent.

Le casting comprend également Golda Rosheuvel comme Reine Charlotte, Luke Newton (The Lodge) comme Colin Bridgerton, Jonathan Bailey (Broadchurch) comme Anthony Bridgerton et Ruby Barker (Wolfblood) comme Marina Thompson. Jetez un coup d’œil aux images époustouflantes de la galerie de photos ci-dessus, puis cliquez sur les commentaires: la pièce d’époque ressemble-t-elle aussi à un point d’exclamation pour vous?