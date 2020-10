Brie Bella et Daniel Bryan ont accueilli leur deuxième enfant ensemble, un fils nommé Buddy, début août. Elle a donné le premier aperçu de l’enfant sur une photo Instagram mais s’est couvert le visage. Depuis, elle a fourni plusieurs mises à jour, dont une qui montre le sourire massif de Buddy.

La star de la WWE a publié mardi une photo réconfortante sur Instagram montrant «mes garçons». La photo montrait un Bryan rayonnant tenant leur fils, Buddy. L’enfant souriait également largement alors qu’il était assis dans les bras de son père. Bella a exprimé son adoration pour le duo, tout comme de nombreux fans sur les réseaux sociaux.

“Jumeaux!” un fan a commenté sur Instagram. Plusieurs autres ont sonné et ont exprimé leur enthousiasme pour la photo. Ils ont dit que Buddy était adorable, tout comme le sourire de Bryan. Beaucoup d’autres ont dit qu’ils ne pouvaient pas dépasser le fait que l’enfant avait les fossettes de son père.

Buddy est une source de divertissement pour de nombreux utilisateurs d’Instagram depuis sa naissance. Ils se sont régulièrement dirigés vers le profil de Bella afin de voir les dernières photos et mises à jour. L’un montrait l’enfant habillé en renard et faisant une sieste tandis qu’un autre révélait qu’il “attendait pour voir” Bryan faire son retour sur le ring de lutte. Cependant, il y avait une vidéo qui a suscité un grand nombre de réponses, dont beaucoup comportaient des émojis de cœur.

Bella a posté un clip qui montrait sa fille, Birdie, tenant Buddy. Elle berçait doucement son jeune frère tout en parlant à la caméra. Beaucoup de mots étaient inintelligibles, mais les fans ont proclamé qu’ils s’en moquaient. Ils ont juste dit que la vidéo était très adorable.

Bella a continué à fournir des mises à jour sur la nouvelle addition à la famille, à partir du moment où elle a annoncé qu’elle était enceinte en janvier. Elle a ensuite montré des photos de sa bosse de bébé et a parlé d’une grossesse en même temps que sa sœur, Nikki Bella. Les deux hommes se sont soutenus lors de leurs voyages respectifs et ont également pris part à une séance photo vers la fin de leur mandat.

«Nous arrivons à la fin de notre grossesse et ce sera celle dont je me souviendrai pour toujours», a écrit Bella après une séance photo avec Nikki. “J’ai hâte de rencontrer son petit garçon et j’ai hâte de voir ce que je vais avoir. Cette grossesse a commencé comme une surprise et je suis heureuse d’en finir comme telle.”