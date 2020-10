Nikki Bella a surpris les fans fin août en apprenant qu’elle vendait sa maison à Phoenix pour 1,9 million de dollars. Moins de deux mois plus tard, Brie Bella emboîte le pas. La seconde moitié du populaire duo de la WWE a inscrit sa propre maison en Arizona pour près de 1,7 million de dollars.

Selon TMZ Sports, la maison comprend quatre chambres à coucher, 4,5 salles de bain et une surface habitable de 3000 pieds carrés. La résidence n’est que l’une des 16 maisons du quartier exclusif, The Sycamore. Gregory Corbett de eXp Realty en Arizona a la liste. Il est également l’agent sur la liste de Nikki.

“Cette maison est l’une des 4 maisons de plain-pied de la communauté et comprend de hauts plafonds, des armoires en bois sur mesure, de beaux comptoirs en pierre, une immense cuisine, du parquet dans les espaces de vie principaux et un immense dressing principal. Chaque chambre a également son propre salle de bain attenante et dressing “, indique la liste. La maison de Brie est également décrite comme ayant le meilleur terrain et emplacement de toute la communauté fermée.

Selon les photos, la maison de Brie présente principalement un aménagement paysager du désert à l’avant et à l’arrière, mais il y a une zone herbeuse. Cet endroit est l’endroit où se trouve la maisonnette, avec un mur d’escalade et un toboggan pour enfants. Il y a aussi plusieurs plantes et arbres répartis dans toute la propriété.

Alors que la maison de plain-pied comprend plusieurs caractéristiques, comme un énorme garage pour trois voitures, il y a un domaine qui attire beaucoup l’attention. La maison semi-personnalisée dispose d’un immense patio arrière couvert avec de nombreux sièges pour les invités et les résidents. Il y a aussi un grand foyer rectangulaire.

Lorsque la nouvelle est apparue que Nikki vendait sa maison, il y a eu des questions sur une saison précédente de Total Bellas et un commentaire désinvolte. Les deux lutteurs professionnels ont plaisanté en disant que s’ils s’énervaient après être devenus voisins, Nikki vendrait simplement sa maison et déménagerait. Des mois plus tard, c’est exactement ce qu’elle a fait, et maintenant Brie emboîte le pas.

Bien sûr, vendre les maisons à quelques mois d’intervalle n’est que le dernier exemple des sœurs Bella suivant des délais similaires. Ils ont également tous deux donné naissance à des enfants à un jour d’intervalle. Brie a annoncé le samedi 2 août qu’elle et Daniel Bryan avaient accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon. Quelques heures plus tard, Nikki a révélé qu’elle et le danseur professionnel Artem Chigvintsev de Dancing With The Stars avaient accueilli leur premier enfant un jour auparavant, également un petit garçon.