Brie Larson devient la nouvelle image de Nintendo Switch | .

La nouvelle console Commutateur Nintendo Il aura l’actrice et productrice Brie Larson comme image, une vidéo a récemment été partagée où elle apparaît en train de jouer avec elle.

C’est depuis 1889, lorsque la société Nintendo a été fondée au fil des ans, que cette industrie est devenue l’une des plus grandes sociétés de recherche responsables de la création et du développement de logiciels pour les jeux vidéo.

Grâce à Nintendo, nous avons connu d’innombrables jeux vidéo, jouets et produits dérivés, avec le développement de la technologie, de meilleurs logiciels, graphiques et histoires ont été créés pour le divertissement non seulement des nourrissons, mais aussi des adolescents et des adultes, qui aujourd’hui Aujourd’hui, on pourrait dire que plus d’adultes jouent aux jeux vidéo que d’enfants, ceci parce qu’ils ont grandi en le faisant et c’est maintenant une pratique courante et quotidienne de le faire.

L’avantage de Nintendo Switch est que nous pouvons utiliser cette console comme s’il s’agissait d’une tablette ou d’un jeu portable afin de ne pas vous confondre, vous pouvez également la connecter à la télévision comme n’importe quelle autre console.

C’est via Twitter que cette vidéo a été partagée là où elle apparaît Brie larson Utiliser la console de ses différentes manières, c’est une invitation claire à la consommer, ce qui est immédiatement cru par des millions de fans non seulement de l’actrice mais aussi de Nintendo immédiatement qui se précipiteront pour acquérir cette nouvelle Nintendo Switch.

Il y a cinq jours, la même vidéo a été partagée sur YouTube, qui a eu une très bonne réponse des internautes, elle est sur le point d’atteindre un demi-million de vues.

Découvrez comment Nintendo Switch permet à Brie Larson de jouer à des jeux tels que #Fortnite, #RingFitAdventure et #AnimalCrossing à tout moment, n’importe où “, description vidéo.

Certains internautes ont commencé à plaisanter après avoir vu la vidéo de Brie Larson, certains ont commenté qu’ils s’attendaient à voir d’autres protagonistes faire la promotion de nouveaux jeux ou que les suivants seraient eux aussi, tant qu’ils auraient une relation étroite.

Elle est devenue l’une des actrices les plus aimées mais en même temps l’une des moins aimées depuis un certain temps, en raison de sa participation à la saga Avengers, grâce à son personnage de Captain Marvel, elle a fait plusieurs commentaires négatifs. Parce qu’ils lui ont donné une plus grande importance en renforçant le féminisme, pour de nombreux internautes, c’était «désagréable», mais pour un autre groupe, c’était vraiment encourageant.

Heureusement la personnalité de Brie larson Elle parvient à gagner le cœur de ses fans très facilement, il lui est facile de captiver tous ceux qui la connaissent et qui ont une connaissance préalable de sa longue carrière d’actrice et de personnalité hollywoodienne.

Dans son compte Instagram officiel, la protagoniste de “The Glass Castle” a été assez active, elle partage généralement une partie de son quotidien avec ses followers qui sont toujours à l’affût de chacune de ses publications.

On l’a généralement vue porter des vêtements de styles variés, décontractés, sportifs, élégants et même certains assez frais et révélateurs, où elle apparaît en maillot de bain, c’est ce qui attire sûrement l’attention de ses fans qui l’adorent, ces Ils s’élèvent à six millions six cent mille uniquement sur Instagram, il faut noter que peut-être que tous leurs fans n’ont pas de compte sur Instagram.

Nintendo a toujours fait partie de ma vie, mais cette année, ma Nintendo Switch a été l’une de mes préférées pour trouver du divertissement et rester active », selon la description de Brie.

Brie larson Il a également partagé une image faisant allusion à la nouvelle Commutateur NintendoDans ce document, elle a décidé de partager un tendre message dédié à ses fans et aussi dans le cadre de sa gratitude envers l’entreprise pour l’avoir fait participer à cette nouvelle aventure.

Lire aussi: Censure? plus de maillots de bain “Captain Marvel”, Brie Larson