Brie Larson devient youtubeuse Lancez sa propre chaîne! | .

Chaque jour, Internet nous a montré de nouveaux créateurs de contenu, parmi lesquels l’un des sites Web les plus utilisés pour le faire est Youtube, dans lequel un nombre exorbitant de personnes mettant en ligne des vidéos avec un contenu différent a attiré l’attention surtout parce que des célébrités hollywoodiennes l’ont fait pendant ces mois de 2020, Brie larson faites partie d’eux.

Cette actualité l’actrice, réalisatrice, productrice, chanteuse et scénariste Brianne Sidonie Desaulniers mieux connue sous le nom de Brie larson Il a laissé entendre qu’il avait l’intention de lancer sa propre chaîne YouTube, qui deviendrait plus tard une réalité.

À 31 ans, Brie est devenue une personnalité non seulement à Hollywood mais maintenant aussi sur les réseaux sociaux et YouTube, même si elle a commencé sa carrière très jeune, son rôle pour la société Marvel Studios a été avec lequel elle a catapulté sa carrière dans le marché des jeunes et fans des bandes et bandes dessinées de l’entreprise.

Il y a environ quatre mois, la protagoniste du film “Captain Marvel” a décidé de s’aventurer sur ce site Web, en créant une chaîne où elle pourrait partager des informations importantes et utiles pour les personnes qui s’abonnent ou simplement celles qui voient son contenu.

Merci d’avoir regardé ma première vidéo YouTube! C’était formidable d’apprendre de tous ceux qui se sont joints. Assurez-vous de les suivre. Laissez un commentaire pour me faire savoir avec quels créateurs je devrais également travailler, s’il vous plaît! Je suis très enthousiasmé par ce voyage; assurez-vous de me faire savoir ce que vous voulez voir. Aimez ou abonnez-vous si vous le souhaitez … ou pas. Vous décidez!, Introduction de sa première vidéo.

Dans la première vidéo de leur chaîne, nous avons immédiatement commencé à voir des visages bien connus sur Internet, ils collaboreront sûrement à l’avenir avec. Brie larson pour le soutenir et l’avoir encore plus reconnu sur Internet.

Pour le moment, il a 17 vidéos sur sa chaîne, il y a quatre mois, il a décidé de l’ouvrir, il a déjà 448 mille followers, ses vidéos sont généralement un peu courtes, elles ne dépassent généralement pas 20 minutes, la plus courte est de 7 minutes respectivement.

Grâce à sa personnalité si naturelle dans ses vidéos, il a rapidement réussi à avoir autant d’abonnés, cependant, il n’est généralement pas constant en termes de contenu, peut-être qu’en publiant plus souvent il atteindra un grand nombre en peu de temps.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La vidéo la plus récente est celle où il a partagé une routine de danse qu’il faisait avant de s’endormir, bien que la vidéo n’ait duré que 10 minutes, c’était quelque chose d’assez divertissant, où nous voyons l’effort et l’engagement que Brie Larson laisse dans chacun des les projets auxquels il participe, a déclaré une vidéo une fois terminée, il a décidé de la partager sur son compte Instagram officiel.

Merci beaucoup de m’avoir reçu Brie !! Et merci à tous pour l’amour. J’espère vous voir bientôt dans un cours de danse, a écrit Galen Hooks, son entraîneur de danse.

Brie larson C’est une femme extrêmement humble, c’est quelqu’un avec qui elle pourrait immédiatement nouer une belle amitié, surtout à cause de ce qu’elle partage dans les descriptions de sa vidéo, inquiète de savoir quel type de contenu elle pourrait mettre en ligne et inviter ceux qui la voient à s’abonner si c’est le cas. ils souhaitent, affirmant ainsi que ce n’est pas une obligation

Si vous avez d’autres danses ou chorégraphes avec lesquels vous aimeriez que je collabore, veuillez commenter ci-dessous. Comme toujours, aimez et abonnez-vous si vous le souhaitez! Cependant, ce n’est pas nécessaire », a écrit Brie à la fin.

Ce sont ces types de célébrités qui gagnent le cœur des téléspectateurs et des internautes, grâce à leur personnalité et à leur caractère captivant par leur humilité.

A lire aussi: Brie Larson secoue sur Instagram par Ariana Grande: c’est l’amour!