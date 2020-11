Brie Larson secoue sur Instagram par Ariana Grande: c’est l’amour! | Instagram

Brie Larson, l’actrice qui donne vie au personnage de Captain Marvel a fait sensation auprès de ses fans après avoir partagé une vidéo sur son compte Instagram où elle partageait son dévouement avec un hommage rythmé dédié à la reine des «longues tresses». Ariana Grande.

C’était l’actrice originaire de Sacramento, Brie larson qui a rendu un petit hommage à travers la populaire plateforme pour montrer sa fascination pour l’interprète Ariana Grande après sa dernière sortie, son nouvel album intitulé “Positions“.

L’histrionique de 31 ans a exécuté une petite danse dans l’une des vidéos qu’elle a partagées avec ses fans, il est à noter que ses mouvements n’ont pas beaucoup surpris ses followers, mais elle a essayé de bouger du mieux qu’elle pouvait avant le rythme de la nouvelle mélodie de la chanteuse.

Les réactions ont été immédiates, après que l’héroïne a partagé le matériel avec un message qui accompagnait la publication elle-même qui décrivait ses mouvements avec une expression très «particulière».

L’album d’Ariana Grande (Positions) a fait ressortir mon esprit de canard étourdi », plaisante l’actrice de Captain Marvel, qui promet également un autre spectacle de danse qui ira sur YouTube. En attendant le moment, il faut se rappeler que Larson’s par ‘mini-Mariah’ surmonte l’anecdotique pour devenir une relation consolidée.

“Wet noodle” (“wet noodle”), est un terme populaire qui peut désigner plusieurs significations, l’une d’entre elles serait liée à “quelqu’un” qui essaie d’effectuer des mouvements “disgracieux” (sans beaucoup d’élégance) pour essayer de définir un certain rythme de danse .

Cependant, ce n’est pas la première fois que l’histrionic rend un petit hommage à la célèbre star de la musique.

Dans une tenue très confortable et chaleureuse, le producteur américain est également apparu dans l’enregistrement avec un grand sweat rose, des cheveux en désordre et sans aucune goutte de maquillage.

À d’autres occasions, elle s’est vue s’enregistrer en train d’interpréter des chansons d’une de ses idoles au format acoustique, en utilisant une guitare Nancy Wilson pour cela.

Cependant, il a également partagé d’autres goûts dans lesquels il se penche étonnamment vers Noah, la sœur de Miley Cyrus.

Larson, qui a acquis une renommée internationale après son incursion dans le monde de Marvel, a participé à des histoires complètement différentes, notamment “The Room”, “Kong: Skull Island”, “Special Command” et quelques autres titres.

De son côté, originaire de Boca Raton, en Floride, Ariana Grande a annoncé son nouveau projet à la mi-octobre et a ensuite partagé le nom de l’album.

“Positions” compose le sixième matériau de la discographie de l’interprète, son quatrième album en moins de trois ans, qui serait composé de 14 chansons dont “Motive” avec Doja Cat, “Off the table” avec The Weeknd et “Filet de sécurité” avec Ty Dolla $ ign.

“Une des plus populaires”

La chanteuse de 27 ans a parcouru un long chemin et aujourd’hui elle peut se vanter d’être l’une des stars les plus populaires.

Sa renommée l’a amenée à ajouter un grand nombre d’admirateurs et de fans à travers le monde, cela n’a été que le fruit de son travail acharné, en plus de la qualité et de l’innovation qu’elle imprime dans sa carrière.

Dans ce nouveau matériel, l’auteure-compositrice-interprète, actrice et femme d’affaires lance son récent single “Positions”, qui se met en vedette où l’on peut voir le nominé aux Grammy Awards devenu le commandant en chef de la Maison Blanche.

