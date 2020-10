Brilliant dawn, Demi Rose avec collier en or et grande robe | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique Demi Rose a voulu mettre en valeur la signification de l’or en utilisant un joli collier et une grande robe qui la rendaient plus qu’élégante.

La belle mannequin a surpris les internautes avec une photo dans laquelle elle apparaît portant un incroyable collier en or, qui sera sûrement en or et assez grand, alors elle a donné plus de poids à la signification de ce métal précieux, nous souhaitant un lever de soleil brillant en compagnie de ses nouvelles images.

C’est ainsi Demi Rose Elle a gâté ses millions de followers avec deux photos dans lesquelles sa robe est suffisamment ouverte pour montrer ses charmes, qui sont les favoris de millions d’utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Les photos, bien sûr, ont déjà rassemblé des centaines de milliers de likes et de commentaires où ils la flattent et commentent à quel point ils aiment ce type de contenu et que “s’il vous plaît, n’arrêtez pas de le faire et si possible téléchargez quelque chose de plus audacieux” Il est à noter que ses fidèles fans exigent de plus en plus de lui.

Et ce n’est pas seulement cette publication qui nous a reçus en cette belle journée, mais elle a également publié de nombreuses histoires où nous avons pu la voir modeler différents maillots de bain qui lui vont plutôt bien et mettent en valeur sa grande beauté.

Là, elle a partagé avec nous qu’elle avait également fait une promenade en yacht avec ses amis modèles, qui étaient également très jolis et ont réussi à rendre heureux tous ceux qui les regardent.

Lors de leur promenade, nous avons pu voir que les filles ont pratiqué la plongée en apnée et qu’elles ont passé un excellent moment, il est à noter qu’il est très sûr que toutes les filles ont bien pris soin d’elles pendant ce temps, car nous savons que les rituels sont à l’ordre du jour, donc ils ne fréquentent personne sans savoir ce qu’ils ont fait.

Dans une autre vidéo, Demi se retrouve à rire de la façon dont ses cheveux se sont avérés grâce à la brise marine car comme ils contiennent du sel, ils étaient assez ruinés et pelucheux, quelque chose qu’elle n’aime pas beaucoup mais qui vaut la peine de payer pour ce genre d’aventure amusante. .

Rappelons que les Maldives sont une très belle ville qui possède d’impressionnantes plages bleu turquoise et des récifs coralliens qui en font un endroit paradisiaque avec des ressources naturelles qui vous font sentir dans un autre monde.

Demi Rose ne peut pas passer une journée sans placer des phrases de motivation sur son compte officiel car, comme nous l’avons mentionné précédemment, elle cherche à aider les gens à travers des mots de grande valeur, ainsi qu’à les consacrer à nous souhaiter une croissance intérieure tous les jours.

Elle pratique la méditation, la lecture quotidienne et l’introspection afin d’améliorer sa personne car elle sait que tout n’est pas à l’extérieur, mais que les plus belles choses chez les gens viennent de l’intérieur.

Il a marché le long d’une magnifique jetée car comme nous le savons, l’endroit où il séjourne a de nombreux endroits qui ont l’air incroyable dignes d’une photographie professionnelle. La mer est d’un bleu si clair et si lumineux qu’elle ressemble même à une piscine, ce qui a vraiment surpris ceux qui n’ont pas visité cet endroit ou qui ne connaissent pas son existence.

Enfin, nous avons découvert qu’elle a un livre de réflexions quotidiennes qu’elle a recommandé à tous ses fans, à qui elle a également recommandé de demander à la nature tout ce qu’ils veulent sans trop y penser et ils sont considérés car elle croit beaucoup à la loi de l’attraction.