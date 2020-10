Bright, Dua Lipa portant une robe qui la rendait très belle | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse britannique, Dua Lipa, sait faire tellement de choses et tout et tout d’une manière si excellente que cette fois, elle nous a surpris lors d’une séance photo qu’elle a faite avant d’enregistrer une vidéo.

Le célèbre Dua Lipa se dresse au sommet de sa carrière, comme il a travaillé dur pour faire sortir sa musique et ainsi ravir les oreilles de ceux qui l’écoutent, il s’est également concentré sur l’enregistrement de vidéos très frappantes pour représenter tout ce qu’il ressent avec son art.

Pour cette raison, Dua Lipa a quelques-unes des meilleures vidéos musicales puisqu’elles sont toutes combinées avec son sentiment, qu’il a reflété dans les paroles des chansons et pour lesquelles il a su en tirer le meilleur parti dans cette situation mondiale.

A cette occasion, la jeune femme a brillé de telle manière qu’elle ressemblait littéralement à une star car la jeune femme est l’une des meilleures de l’industrie de la musique, donc sa beauté a impacté tout le monde sur les réseaux sociaux avec quelques petites broches coquettes qu’elle a manipulées sur sa jupe .

Sa tenue était très lumineuse et mignonne, ce qui la rendait exagérément belle ou du moins c’est ce que ses fans commentent dans leurs publications puisqu’elle compte des millions de followers, qui seront toujours à l’affût de tout ce qui se passe pour la remercier en donnant leurs goûts respectifs. .

La belle chanteuse partage également leurs histoires avec un post de Jimmy Fallon, qui a le programme préféré de nombreux Tonight Show où la jeune femme est déjà apparue et il semble que récemment elle l’a fait pour danser avec le chef d’orchestre faisant toujours un excellent travail et générant un un divertissement incroyable pour les Américains qui aiment vraiment ce genre de contenu.

La chanteuse a une silhouette de rêve, surtout ses jambes que ce ne serait pas une surprise si elle les avait assurées pour quelques millions, apparemment c’est quelque chose de commun chez les célébrités.

Elle est récemment apparue dans une vidéo sur Internet où ses jambes étaient beaucoup plus longues que d’habitude, ce serait peut-être la tenue qu’elle portait, car les internautes n’arrêtaient pas de l’admirer et de répéter à quel point elle était belle et à quel point ses jambes étaient précieuses.

Lipa est née le 22 août 1995, elle a actuellement 25 ans, bien qu’elle soit encore très jeune, sa carrière a commencé alors qu’elle n’avait que 14 ans, ceci lorsqu’elle a commencé à faire des reprises d’autres célébrités.

Son premier album a été un grand boom, il y a quelques années, en 2017 il a émergé et s’appelait “Dua Lipa”, et bien qu’il n’ait sorti qu’un autre album en fait c’était en 2020 quand il a fait son succès a été un phénomène, la combinaison Entre beauté, talent et silhouette exquise, ils étaient un b0mba pour ses disciples.

La belle chanteuse britannique a fait un grand pas dans sa relation avec le mannequin américain Anwar Hadid et ils ont pris la décision d’adopter, ce qui a sans aucun doute surpris ses millions de followers.

Depuis que Dua Lipa et Anwar Hadid ont rendu publique leur relation, ils sont devenus l’un des couples préférés de l’année. Et maintenant que tout semble aller si bien dans le beau couple, ils ont décidé d’ajouter un membre de plus à la famille, même si c’est un beau chiot qu’ils ont adopté dans un refuge pour animaux.