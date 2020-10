Brighton vs Manchester United – EN DIRECT!

À peine quatre jours après leur dramatique rencontre en Premier League, ces deux équipes se verrouillent à nouveau au stade Amex pour une place en quarts de finale de la Coupe Carabao.

Les visiteurs avaient besoin d’un penalty de Bruno Fernandes dans les temps d’arrêt pour remporter une victoire 3-2 sur la côte sud samedi après qu’il semblait que le but de Solly March avait valu à Brighton une part du butin.

Attendez-vous à de nombreux changements pour ce deuxième acte, United ayant battu Luton pour progresser jusque-là et Brighton dépassant l’opposition de l’EFL à Portsmouth et à Preston.

Suivez l’action EN DIRECT avec James Robson de Standard Sport!

Mises à jour en direct

Bonjour et bienvenue à la couverture EN DIRECT de Standard Sport de la rencontre de la Coupe Carabao entre Brighton et Manchester United!

Solskjaer: Man United a deux équipes

Ole Gunnar Solskjaer a suggéré qu’il devra diviser son équipe de Manchester United en deux équipes pour faire face au calendrier chargé des matches cette saison.

United affrontera Brighton en Coupe EFL mercredi après la spectaculaire victoire 3-2 de samedi contre les mêmes adversaires.

Mais Solskjaer alignera une équipe très modifiée alors qu’il tente de gérer la condition de ses joueurs.

«Chaque match vit sa propre vie et bien sûr, au stade où nous en sommes dans la saison avec tous les matchs à venir, je pense que les équipes font des changements», a-t-il déclaré.

«Vous pouvez voir que les équipes ont une équipe de coupe et une équipe de ligue et nous apporterons des changements. Ce sera très similaire à ce qui s’est passé la semaine dernière contre Luton.

«C’est une opportunité pour le jeu. Nous devons constituer l’équipe pour une longue saison à venir et bien sûr, c’est l’occasion pour les individus d’impressionner.

«Au stade où nous en sommes, nous devons avoir des joueurs prêts et disponibles car c’est une longue saison. Mais nous avons une équipe forte et importante.

Actualités de l’équipe Man United

Dean Henderson devrait commencer dans les buts pour Manchester United ce soir, avec Eric Bailly, Fred, Scott McTominay, Donny van de Beek et Jesse Lingard tous susceptibles d’être impliqués.

United avait besoin d’une pénalité de temps additionnel pour obtenir trois points samedi.

Solskjaer a ajouté: «Vous pouvez revenir sur la performance, en particulier dans les 20-25 dernières minutes, lorsque nous n’avons pas vraiment pris le ballon et contrôlé le jeu lorsque nous gagnions 2-1.

«Mais là encore, c’est trois points – la réaction après avoir concédé a été fantastique et il y a des points positifs. Nous devons être heureux. Je ne pense pas que trop d’équipes auront une conduite confortable là-bas.

Alignement de Predicted Man United

Voici comment Standard Sport voit Manchester United s’aligner sur la côte sud ce soir …

Environ cinq minutes maintenant jusqu’aux nouvelles officielles de l’équipe de l’Amex. Restez à l’écoute!

Actualités de l’équipe Brighton

XI de départ: Steele, Blanc, Dunk, Burn, Veltman, Gross, Molumby, Bernardo, Jahanbakhsh, Gyokeres, Mac Allister

Sous-marins: Sanchez, Sanders, Trossard, Cochrane, Roberts, Jenks, Maupay

Actualités de l’équipe Man United

XI de départ: Henderson, Dalot, Bailly, Lindelof, Williams, McTominay, Fred, Mata, Van de Beek, James, Ighalo

Sous-marins: Grant, Fosu-Mensah, Mengi, Lingard, Pogba, Greenwood, Rashford

Démarrer!

Nous sommes en cours à Brighton.

7 minutes: United a dominé la possession au début, avec 71% du ballon – pas encore de tirs.

18 minutes: C’était proche pour Ighalo. Un mouvement bien travaillé de United et son effort rapproché va du mauvais côté du poteau.

2020-09-30T19: 13: 00.123Z

26 minutes: Chance pour Brighton car Henderson refuse Jahanbakhsh de loin. Bon effort, mais Henderson aurait été déçu d’être battu à partir de là.

29 minutes: Maintenant, Fred a un effort de portée. C’est sur la cible, mais ne dérange jamais le gardien.

37 minutes: Pas trop d’ouvertures créées. On attend toujours que le match décolle à la manière de celui du week-end entre ces équipes.

La qualité de United baisse vraiment lorsque Solskjaer sort sa première corde en avant, ce qui n’est guère une surprise.

OBJECTIF! Brighton 0-1 Manchester United | Scott McTominay 44 ‘

Le coup franc de Mata trouve McTominay libre dans la surface de réparation et il rentre à la maison.

44 minutes: Tout le crédit à Mata. Il a remporté le coup franc et délivre ensuite un magnifique centre que McTominay devait terminer.

MI-TEMPS United se rapproche des quarts de finale grâce au but de McTominay.

2020-09-30T19: 48: 21.906Z

DEUXIÈME PARTIE: Aucun changement pour aucune équipe.

53 minutes: Fred a l’œil ce soir. Il force un autre arrêt à distance – cette fois avec un coup franc. Sera-ce la troisième fois chanceux?

2020-09-30T20: 00: 57.586Z

58 minutes: Brighton est toujours dans cette situation et voit beaucoup de balle. Cependant, ils doivent encore vraiment menacer Henderson.

2020-09-30T20: 05: 59.816Z

63 minutes: Substitution pour Brighton alors que Trossard entre pour Jahanbakhsh.

Date, heure et lieu

Brighton vs Manchester United est prévu pour un coup d’envoi à 19h45 BST ce soir.

Ce match se jouera à huis clos au stade Amex sans fans en raison de la présence des directives gouvernementales concernant le coronavirus.

Comment regarder

Chaîne de télévision: le match sera diffusé en direct sur les chaînes de la Premier League et du Main Event de Sky Sports, et est disponible via Now TV.

Diffusion en direct: les abonnés Sky Sports peuvent diffuser le match en ligne via SkyGo et l’application SkyGo.

Actualités de l’équipe

Man United XI (4-2-3-1): Henderson; Dalot, Lindelof, Bailly, Williams; McTominay, Fred; Mata, Van de Beek, James; Ighalo

Sous-marins: Grant, Fosu-Mensah, Mengi, Lingard, Pogba, Greenwood, Rashford

Prédiction: Brighton 0-1 Manchester United

Une affaire plus calme que ce que nous avons vu ce week-end, United espère que leurs options d’équipe plus profondes pourront les faire passer un autre test.

Solskjaer a dû faire appel à Marcus Rashford et Mason Greenwood pour appliquer la touche finale contre Luton – leur aide pourrait être à nouveau nécessaire.

