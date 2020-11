Le coup d’envoi de la Premier League samedi aura lieu au stade Amex, où Liverpool tentera de reprendre la première place et de mettre une pression précoce sur ses rivaux au titre avant un grand week-end d’action.

Les Reds suivent actuellement le leader Tottenham – qui affronte Chelsea, troisième, dans un énorme derby de Londres dimanche – sur la différence de buts uniquement au sommet de haut niveau après avoir surmonté une crise de blessures pour envoyer facilement Leicester le week-end dernier.

Jurgen Klopp a pris la décision de laisser reposer un certain nombre de ses stars clés pour le match de mercredi en Ligue des champions contre Atalanta – une décision qui s’est finalement avérée coûteuse lorsque l’équipe de Serie A a gagné 2-0 à Anfield.

Le patron de Liverpool a enregistré beaucoup de mécontentement face à la programmation des matches au cours de cette saison des plus mouvementée et ne sera pas ravi d’avoir à disputer un match tôt samedi juste après un match nul en milieu de semaine.

Les adversaires d’aujourd’hui, Brighton, sont actuellement 16e et cinq points au-dessus des trois derniers après avoir remporté seulement deux de leurs neuf premiers matchs en 2020/21.

La brillante frappe de Solly March a scellé une victoire spectaculaire 2-1 à Aston Villa le week-end dernier, bien que les Seagulls aient perdu chacun de leurs neuf derniers matches contre Liverpool dans toutes les compétitions et soient sans le suspendu Tariq Lamptey.

Suivez toutes les étapes de préparation et de match avec le blog LIVE de Standard Sport ci-dessous …

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: Min £ 10 Same Game Multi pari sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1606560799

Brighton vs Liverpool – Record du face à face

Les statistiques face à face ne sont certainement pas encourageantes pour Brighton, qui n’a pas de victoire compétitive contre Liverpool depuis 1984.

Les Reds ont remporté chacun des neuf derniers matches entre les deux équipes dans toutes les compétitions, y compris des victoires 2-1 et 3-1 la saison dernière.

Virgil van Dijk a marqué un doublé presque un an jour pour jour pour vaincre Brighton à Anfield en 2019, les hommes de Klopp tenant malgré le fait qu’Alisson soit expulsé pour un handball en dehors de sa surface.

Mohamed Salah a marqué deux fois lors du match retour après le redémarrage en juillet, mettant fin à la série de cinq matches à l’extérieur de Liverpool sans but.

1606559694

Carton rouge Lamptey une «expérience d’apprentissage» – Potter

Brighton manque sans doute son meilleur joueur contre Liverpool après l’expulsion tardive de Tariq Lamptey lors de la victoire 2-1 à Aston Villa le week-end dernier.

Le patron de Seagulls, Graham Potter, a soutenu l’ancien jeune de Chelsea pour apprendre de l’expérience et revenir plus fort.

“Il est déçu de rater le match, déçu d’avoir obtenu le carton rouge”, a-t-il déclaré.

«Je pense que tout cela est une expérience d’apprentissage pour lui. Comme je l’ai déjà dit, il a fait beaucoup, vraiment bien, et il y a des choses qu’il peut améliorer, et c’est normal pour un joueur de son âge et de son expérience.

«Mais il a la bonne mentalité et il va devoir attendre son heure, laisser tomber celui-ci et être prêt pour le prochain match.»

1606558635

Alexander-Arnold: Le calendrier «défie le bon sens»

Trent Alexander-Arnold de Liverpool – actuellement écarté d’un problème de mollet – a souligné cette semaine les dangers de blessures associés à un calendrier aussi chargé lors d’une interview exclusive avec Jack Rosser de Standard Sport.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point la saison actuelle avait été difficile par rapport aux années précédentes, l’arrière droit anglais a déclaré: “Beaucoup. Non seulement l’année civile a été la plus étrange que quiconque dans le football ait jamais vu ou participé, mais elle est aussi le plus intense qui n’a pas de sens.

«À un moment où nous avons eu un verrouillage de trois mois, revenant et n’étant pas en mesure de nous remettre pleinement en forme comme nous le voudrions et devant jouer le reste des matchs, et ensuite ne pas avoir beaucoup de pause – je pense nous avons eu deux semaines, puis une pré-saison de dix jours – puis de retour dans la ligue la plus compétitive du monde, c’est … difficile.

1606557622

Klopp: Le calendrier n’est pas une excuse pour Liverpool

Alors que Klopp reste profondément mécontent du calendrier de la Premier League, il insiste sur le fait que Liverpool ne l’utilisera pas comme excuse s’ils échouent cet après-midi.

“Nous gérons la situation”, a-t-il dit. “Nous ne cherchons pas d’excuses. J’ai déjà parlé à mes garçons et je leur ai dit que même si j’ai beaucoup parlé du sujet, cela ne veut rien dire pour nous – je m’attends seulement nous pour y être à 100% à 12h30 et rien d’autre.

«Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas nécessaire d’en parler. On n’a toujours pas de mot sur cinq sous-marins même si on a eu une réunion entre les managers où c’était clair, si on avait compté ce jour-là, ça aurait été au moins 15-5 sinon 16-4 [in favour].

“Mais nous n’avons pas pu voter et rien n’a changé.”

1606556592

Liverpool XI prédit

Voici comment Standard Sport voit les champions en titre de Premier League s’aligner sur la côte sud aujourd’hui (4-2-3-1) …

Alisson; Milner, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson; Salah, Jota, Mane; Firmino

1606556342

Actualités de l’équipe Brighton

Brighton sera sans Tariq Lamptey suspendu cet après-midi

L’ancien milieu de terrain des Reds Adam Lallana est en cours d’évaluation, Solly March devrait être disponible malgré un léger problème de cheville et le Leandro Trossard en forme à nouveau pourrait faire son retour dans l’équipe de la journée.

Davy Propper et Alexis Mac Allister ont tous deux disparu pour cause de maladie. Propper est prêt à revenir, mais on pense que le jeu arrivera trop tôt pour Mac Allister.

1606556229

Actualités de l’équipe de Liverpool

Jordan Henderson pourrait revenir pour Liverpool aujourd’hui après une blessure à la cuisse subie en service international.

Le milieu de terrain s’est partiellement entraîné jeudi pour la première fois et a une chance d’être inclus.

Klopp sera toujours sans milieux de terrain Naby Keita (ischio-jambiers), Thiago Alcantara (genou), Xherdan Shaqiri (muscle) ainsi que les défenseurs Trent Alexander-Arnold (mollet), Virgil van Dijk et Joe Gomez (les deux genoux), mais restaurera son premier -alignement de choix après avoir reposé cinq joueurs pour la défaite en Ligue des champions contre Atalanta.

1606556133

Prédiction: Brighton 0-3 Liverpool

Malgré leurs problèmes à l’arrière, Liverpool a réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison à ce jour pour démanteler Leicester le week-end dernier.

Jurgen Klopp a reposé de nombreuses stars de cet affichage pour leur match de Ligue des champions et malgré la défaite dans ce match, les Reds devraient être en mesure de prouver que c’était un risque à prendre.

1606556081

Comment regarder Brighton vs Liverpool

Chaîne TV: Le match d’aujourd’hui sera retransmis sur BT Sport 1, avec une couverture à partir de 11h30.

Direct: Les abonnés de BT Sport pourront regarder le match en ligne via le site Web de BT Sport et l’application.

1606555837

Bienvenue dans la couverture Brighton vs Liverpool

Bonjour et bienvenue à la première couverture EN DIRECT de Standard Sport d’un week-end chargé de football de Premier League alors que Liverpool cherche à revenir au sommet de haut niveau avec un résultat positif contre Brighton.

Restez à l’écoute pour toutes les dernières formations, les nouvelles de l’équipe et les matchs en direct de l’Amex Stadium…