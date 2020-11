Brillante comme le premier rayon de soleil, Kim Kardashian tombe amoureuse de ses fans | INSTAGRAM

Kim Kardashian est la femme la plus connue du petit écran, grâce à son apparition dans son émission de télé-réalité familiale, ainsi qu’à son super succès sur les réseaux sociaux.

C’est sûr qu’elle peut voler l’attention et les regards comme Kim, partout où elle va et c’est-à-dire que la belle mondaine a fait un grand empire en tant que femme d’affaires, mannequin et maintenant mère de famille, en plus d’être l’épouse de l’un des les artistes avec la plus haute reconnaissance musicale; Kanye West.

Et, malgré toute la renommée et surtout le drame, il y a quelque chose que Kim Kardashian sait faire et que très peu de femmes ont osé; mettre les courbes à la mode, c’est vrai, malgré le fait qu’il existe actuellement plusieurs modèles et artistes qui ont une silhouette sinueuse, Kim Kardashian a été l’un des pionniers dans la mise en évidence ou la mise en valeur de ces attributs avec des tenues révélatrices.

Kimberly Noel Kardashian West, la femme d’affaires et mondaine, sait que le Empreinte d’animal C’est la plus grande tendance de nos jours, alors hier, elle a décidé d’apparaître sur son profil Instagram officiel avec une tenue dans laquelle elle portait parfaitement ses courbes définies.

Cette fois, elle l’a fait en laissant ressortir son côté le plus sauvage et en montrant sa silhouette dans un ensemble de top et mini jupe à imprimé animal, si nous ne nous trompons pas, de serpent, sa silhouette impressionnante à la recherche brillante et phénoménale, qui est devenue une excellente morceau de contenu.

Comme d’habitude, Kim a choisi une paire de pièces textiles qui s’adaptent parfaitement à son corps pour montrer ses courbes à fort impact et définir sa taille minuscule au maximum.

C’est vrai, la belle avocate de 40 ans nous a ravis avec une mini-jupe jaune à imprimé serpent, avec une coupe taille haute, qui marquait sa zone abdominale étroite, ainsi que la combinant avec un haut à manches longues coloré jaune qui allait comme un gant avec sa belle jupe à imprimé animalier.

Malgré le fait que le reste de ses sœurs comme Kylie Jenner se soient démarquées pour avoir une silhouette de ce style, presque parfaite, Kim Kardashian est toujours la reine, car personne n’oublie son passage à travers les premiers tapis rouges où elle a rendu le célèbre smokey eye à la mode. , ainsi que les robes de sirène révélatrices qui conviennent si bien aux femmes comme elles.

Ainsi, alors que Kim Kardashian montre comment ils la préparent pour une séance photo, on se rend compte que le beau mannequin a l’air plus beau que jamais, car bien qu’elle soit mère de 4 enfants: North, Psalm, Chicago et Saint West, elle conserve sa belle silhouette, D’ailleurs, rien ne l’arrête, car elle est au sommet du succès commercial en lançant sa nouvelle ligne de parfums, de maquillage et de vêtements SKIMS pour femmes et maintenant aussi pour enfants.

Apparemment, ce style d’impression est devenu le favori de Kim, car, il y a quelques jours à peine, il a partagé une autre photo portant une tenue de la même manière en imprimé animal, montrant que toutes les sœurs du clan Kardashian Jenner sont de fidèles adeptes de cette tendance.

C’est une robe qui est signée par la maison de luxe Versace, qui a l’un des imprimés préférés de la marque pour cette saison et peut sans aucun doute être l’objet du désir de toute fashionista, étant une seule pièce avec un imprimé de tigre, sans aucun doute, beaucoup de gens veulent maintenant qu’il puisse ressembler le plus possible à cette célébrité.