Brillant, Maribel Guardia dans une élégante robe violette exprime ses sentiments

La légendaire actrice et animatrice costaricaine, Maribel Guardia, est une personne qui, en plus d’être l’une des plus reconnues et des plus emblématiques dans le domaine du divertissement télévisé, a montré qu’en plus d’être belle, elle est sage car elle a beaucoup appris tout au long de sa carrière. .

A cette occasion, elle a décidé de s’exprimer en légende de l’un de ses plus beaux clichés, dans lequel on peut apprécier son modelage d’une élégante robe violette ce qui la rendait belle et jeune comme d’habitude.

Dans le texte, il a écrit les mots suivants: “Ceux qui ont peur sont suivis de la peur comme une ombre, ceux qui ont de l’amour sont suivis par la lumière comme une torche, le regard du jour”, ce qui rend plus que clair que c’est la raison pour laquelle elle regarde et brille les deux en posant.

Maribel Guardia aime ce qu’elle fait, ayant déjà de nombreuses années de carrière, a découvert que la meilleure chose dans la vie est de faire ce que tu aimes le plus, qui a consisté à diriger des programmes, à poser pour diverses marques et surtout à avoir cette grande base de fans et de followers qui la soutiennent et lui donnent tout leur amour.

C’est l’une des raisons pour lesquelles elle est restée si jeune et bien sûr énergique, puisque chaque jour elle vise à divertir et choyer ses fidèles fans, qui sont toujours heureux d’observer les photos qu’elle met en ligne sur son Instagram officiel. site devenu l’un de ses favoris pour le divertissement.

Dans ses réseaux sociaux, en plus de promouvoir les programmes auxquels il participe, il garde également à ses fans des images assorties où il modèle ses meilleures tenues, en fait il représente également certaines marques et il ne pouvait pas manquer ses photos dans la salle de sport, montrant qu’il faut faire un effort pour rester en bonne santé et ainsi pouvoir préserver ce que les Mexicains et les Latino-Américains apprécient tant.

Sa photo a réussi à rassembler plus de 45 000 likes en quelques heures, ainsi que des milliers de commentaires d’internautes et même certaines célébrités en sont venues à l’apprécier et à montrer leur soutien avec quelques compliments ou compliments.

Une de ses apparitions notables dans l’émission du matin “Hoy”, avec l’équipe de chefs d’orchestre, où il a eu l’occasion de travailler avec la récente f @ llecida Magda Rodríguez, qui a malheureusement secoué le monde du divertissement, car on ne savait pas que avait un problème de santé grave et est parti soudainement.

Maribel et le collaborateur avaient une très bonne relation, elle a donc toujours eu les portes ouvertes à l’émission du matin et même aujourd’hui, malgré le fait que le producteur en souvenir n’est plus présent, elle est encore fréquemment invitée à l’émission de télévision.

Il faut également mentionner qu’il y a vraiment très peu de célébrités qui peuvent se vanter de l’exploit que vient de réaliser le Costaricien sur le réseau social: obtenir 6 millions de followers, et on ne peut nier que, Maribel Guardia, possède sans aucun doute l’une des figures les plus spectaculaires et enviables de tous les divertissements au Mexique.

De plus, Guardia n’arrête pas de partager ses images sur Instagram le temps d’une seule journée, qu’il s’agisse d’images splendides comme celle d’aujourd’hui, qui fait le bonheur de ses fans, ainsi que des photographies de son travail en tant qu’animatrice, de ses animaux de compagnie et tout ce qui inclut sa vie privée, tout cela et plus encore, c’est ce qui l’a amenée à rassembler aujourd’hui 6 millions de followers.