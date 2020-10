Lily Collins brille sur Netflix avec “Emily in Paris” | Instagram

À 31 ans, c’est devenu une véritable tendance, Lily Collins, est une actrice britannique qui joue dans l’une des nouvelles sorties de Netflix. “Emily à Paris», qui, comme ils le soulignent, ouvre les portes d’une promesse de cinéma.

Le temps est venu pour l’artiste Lily Collins qui à 31 ans reçoit le rôle qui la fera se démarquer en tant que star qu’elle est dans ce qu’ils ont appelé une “comédie romantique mais charmante” du service de streaming Netflix populaire.

Finies les cassettes comme «Mirror, Mirror», «Shadowhunters: City of Bones», «Abduction», etc., qui l’auraient préparée à de nouveaux projets.

À propos de «Emily à Paris»

La fiction du nouveau film Netflix dépeint “Emily”, une responsable marketing de Chicago qui déménage à Paris pour un an où elle tente de rester à flot dans un travail très exigeant. Dans son bureau, les choses ne se passent pas comme elle le souhaiterait, ses collègues sont pleins de préjugés à son sujet, cependant, cela n’empêchera pas la millénaire américaine qui pour atteindre ses objectifs et faire tomber les barrières doit d’abord maîtriser la langue, l’une de ses premières obstacles.

Quelques détails qui ont été révélés sur ce nouveau détail de production que Lily a dû installer en France pendant environ quatre mois, dès le départ, l’actrice britannique a un air français donc son personnage s’asseoirait à merveille, un rôle qui l’attendait.

La nouvelle comédie a été promue par de nombreuses personnes comme la nouvelle adaptation du souvenir “S3x et la villeQuant à “Emily in Paris”, elle sera composée de dix épisodes avec la mode comme l’un des axes et tout indique, il y aura une deuxième saison.

La renommée et l’engagement vont de pair

L’actrice, également communicatrice spécialisée dans le journalisme télévisé à l’Université de Californie du Sud, Collins marche également dans ses démarches pour se fiancer à l’acteur et réalisateur Charlie McDowell, qui a récemment annoncé ses projets de mariage après avoir entretenu une relation d’un peu plus de un an, l’acteur aurait eu une liaison avec Emilia Clarke, Game of Thrones.

Je t’ai attendu toute ma vie et j’ai hâte de passer le reste de nos jours ensemble », a-t-il commenté sur ses réseaux et exhibé sa bague.

Une relation troublée avec son père

L’actrice est le seul enfant du mariage de Phil Collins avec Jill Tavelman (il a quatre autres enfants), le divorce est venu pour ses parents quand elle avait 5 ans. Tout ce qu’elle aurait sauvé depuis lors en passant par des troubles alimentaires à l’adolescence a été capturé dans le livre qu’elle a écrit en 2017. Un bilan de sa vie, «sans filtres, sans honte, sans regret».

Une conversation honnête et réconfortante sur les choses avec lesquelles les jeunes femmes se débattent: l’image corporelle, elles-mêmes, la confiance en soi, les relations, la famille, les rencontres et bien plus encore », explique le bulletin promotionnel du livre.

Une section est également dédiée avec un pardon envers la personne qui aurait dû être présente dans sa vie, son père, Phil Collins.

Je te pardonne de ne pas avoir toujours été là quand j’ai eu besoin de toi et de ne pas être le père que j’attendais. Je te pardonne les erreurs que tu as commises. Et bien qu’il semble qu’il soit trop tard, ce n’est pas le cas. Il reste encore beaucoup de temps pour avancer », dit-il à Phil.

Selon certaines interviews par des magazines britanniques, on savait que Phil s’était retrouvé avec la mère d’alors de l’actrice “par fax”, à partir de ce moment la relation avec leur fille n’est devenue que des moments pendant les vacances jusqu’à ce qu’ils quittent le Royaume-Uni pour Les anges.

Sa rencontre avec le cinéma

L’actrice, née à Guildford le 18 mars 1989, également mannequin, a fait ses débuts au cinéma pendant 11 ans, où elle est apparue pour la première fois dans le film The Blind Side. Jusqu’à présent, il a été nominé aux Golden Globe Awards pour sa performance sur Rules Don’t Apply.

Actuellement, l’actrice a souligné qu’elle préférait le profil bas après l’opportunité qu’elle a eue de réaliser la vie d’une figure célèbre, un “environnement dans lequel la vie privée est si publique”, dit-elle.

Je n’ai jamais fait partie de ceux qui passent devant les caméras pour une autre raison que je fais la promotion de quelque chose », a-t-il prévenu dans une interview.

Cependant, son nom est désormais l’un des plus recherchés sur Google et son look dans la nouvelle série inspire également tous ceux qui aspirent à “It Girl”, le terme qui désigne les propriétaires de “l’attraction absolue”.