On sait bien que le talentueux et beau Mexicain de 54 ans, Fernando Colunga, a toujours été aussi réservé que possible sur sa vie personnelle et en couple, cependant, dans une interview au début des années, il a rompu le silence et a décidé de se confesser.

Tout s’est passé au mois de janvier, où, pour le programme “Un nouveau jour”Colunga a révélé le problème personnel, qu’il avait l’habitude de garder hors des médias.

Devant le célèbre présentateur Rashel Díaz, qui lui a demandé comment un homme comme lui ne s’était pas encore marié, l’acteur a expliqué:

«Tout le monde attend qu’un rôle comparaisse devant le tribunal et ne sait pas quel genre d’engagement j’ai pris. J’approuve, je suis d’accord, je n’ai ni peur ni en bagarre et qui dit que je n’ai pas d’engagement plus important que ce qu’est un rôle? L’acteur a commencé par commenter.

De la même manière, il a poursuivi en exprimant: «Je sais aussi et j’ai dit que j’ai un personnage compliqué parce que j’ai tout fou dans ma tête. Est-ce que c’est facile pour eux de supporter les horaires que nous avons? “

Et, avant cela, l’acteur mexicain a révélé quelles sont les deux caractéristiques qu’il aime, et c’est pratiquement ce qu’il regarde chez une femme avec laquelle il sort: «sécurité et confiance», clairement, Colunga est très clair à ce sujet, en raison de que, tout au long de sa carrière, il a réalisé à quel point il est difficile pour les gens avec qui il sort d’accepter ce que son travail d’acteur implique, que ce soit d’être occupé à plein temps, de vivre avec des beautés incroyables, même dans les scènes puissant.

C’est pourquoi Fernando a ajouté: «Il faut que ce soit des gens avec une grande sécurité, une grande confiance et plus avec le type de scènes que nous faisons, les choses qui se passent et les personnes avec lesquelles vous vivez, car avec les horaires, il y a des moments qui bien que tu restes dans quelque chose, au moment où l’ordre d’enregistrement bouge et que ça devient un désastre, il m’est arrivé qu’ils m’ont dit: «tu n’as aucune considération», c’est du travail, ce n’est pas moi.

En ce qui concerne la question de la paternité, il a reconnu que la vie ne s’est pas développée comme il l’avait prévu, mais il est toujours dans ses possibilités futures, alors, il veut toujours être père, sous l’argument suivant: «Il y a de nombreuses années je me voyais comme Papa, ce qui se passe, c’est que la vie pour le moment va droit et puis il te dit d’aller à droite puis à gauche et ça change les choses, mais j’ai encore du temps ».

De même, Colunga, dans une interview pour la télévision dominicaine, a révélé l’information suivante: «Ma vie privée n’est pas que je ne veux pas la montrer, je vis comme toute autre personne, je sors manger partout. Ecoute, je vais au cinéma, je fais tout, j’y vais avec mon partenaire, nous vivons une vie normale, ce qui se passe c’est que je ne suis pas une personne qui aime dire, ‘me voici! Il doit me traiter comme ça ou comme ça’ et je pense Grâce à cela, à cette affection que j’ai donnée au peuple et à la presse elle-même, ils me l’ont rendue dans le respect de ma vie ».

Et, dans le même discours, l’acteur a commenté qu’il n’aime pas les réseaux sociaux car il n’aurait pas suffisamment de temps pour servir ses fans comme ils le méritent et sur la possibilité de fonder une famille, qui, comme nous l’avons mentionné dans les paragraphes précédents, toujours n’exclut pas.

“Je ne l’ai jamais mis de côté, ce qui se passe, c’est qu’en vérité, c’est parfois très compliqué, ce n’est pas si facile, je ne suis pas la personne la plus simple du monde, évidemment, les créatifs sont des gens qui ont de l’hyperactivité que nous réfléchissons toujours à ce qu’il faut faire et que pour les personnes qui ne sont pas de ce milieu, parfois, c’est difficile à comprendre, en particulier les horaires ».