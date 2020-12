Briser le silence! Galilea Montijo révélerait qu’il s’agissait de “teibolera” | Instagram

C’était lors d’une émission de l’émission du matin “Hoy” où l’animateur Galilea Montijo elle se souvenait de son ancien passé de “teibolera” et après tant d’années de spéculation, elle aurait finalement complètement rompu son silence à ce sujet.

L’animatrice de télévision avoue des détails assez intimes sur son passé honteux, qu’elle avait même parfois nié.

L’année dernière, le chanteur Lucero a assisté au programme en tant qu’invité spécial, partageant des moments amusants et des anecdotes intéressantes avec le public bien-aimé de la matinée de Televisa.

L’une des nombreuses dynamiques auxquelles je participe s’appelle “El Manotazo”, dans laquelle un intermédiaire pose une question et le premier des deux candidats à appuyer sur un bouton est celui qui procède à y répondre.

Cependant, la grande surprise a été lorsque Lucero a dû passer et que son adversaire n’était ni plus ni moins que le beau pilote. Galilea Montijo, qui a évoqué une anecdote de son sombre passé, avant de devenir célèbre.

C’est ainsi qu’Arturo Macías, qui représente la voix officielle de “Hoy”, a posé une question intéressante, dont, Galilea Montijo a été le premier à appuyer sur le bouton et mérite donc de répondre à la question:

Que feriez-vous effacer de votre passé?

Et l’actrice a également mentionné qu’elle effacerait occasionnellement l’ex-petit ami et la chose la plus choquante, son passé douloureux en tant que teibolera.

Cependant, ces commentaires ont été faits sur un ton sarcastique et entre les rires, puisqu’après l’avoir relâché, il le nia rapidement, disant que si cela avait été vrai, il aurait eu un grand corps.

Et c’est que, comme vous vous en souvenez peut-être, il y a de nombreuses années, on pensait que l’animatrice de Jalisco avant de devenir animatrice de télévision teiboleraCependant, elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne dansait que dans des clubs, mais si elle l’avait fait, elle l’aurait fait la tête haute.

En fait, Galilea a souligné qu’elle se souvenait parfaitement du propriétaire et qu’elle avait beaucoup d’affection et d’appréciation pour avoir embauché le groupe où elle devait danser dans le club qui n’était même pas une table de danse ou quelque chose du genre.

Horacio Montes de Oca, qui possède le club Cucurrucú, a confirmé ce que Montijo a dit et a révélé qu’à cette époque, l’actuelle actrice gagnait environ 300 ou 400 pesos en tant que danseuse et a révélé qu’elle n’était pas une teibolera mais qu’elle faisait partie d’un groupe de des danseurs qui ont fait différentes présentations dans un lieu qui était une boîte de nuit et non une table-dance.

Martha Galilea Montijo Torres a réussi à participer en tant qu’actrice à plusieurs telenovelas au Mexique et en tant qu’animatrice de l’émission “Hoy” et de plusieurs programmes de télévision de variétés et de téléréalité et est également apparue sur la couverture du magazine masculin H Hombres.

Quelque chose que très peu de gens savent, c’est qu’en 1991, elle a été invitée à devenir une artiste de télévision exotique, l’année où le jeu télévisé pour enfants à succès TVO a commencé, animé par Gaby Ruffo et Liza Echeverría.

En fait, Galilea a déclaré à plusieurs reprises qu’elle avait toujours voulu être “Teveita” dudit programme et ce n’est qu’en 1993 qu’elle a commencé sa carrière artistique, remportant le concours de beauté La chica TV.

D’autre part, en tant qu’actrice, elle a réussi à participer à plusieurs telenovelas, cependant, son premier et unique rôle principal a été en 2006 lorsque le producteur Emilio Larrosa a produit le feuilleton “La vérité cachée”, où elle a partagé le rôle principal avec Alejandra Barros, Gabriel Soto et Eduardo Yáñez.

Il ne fait aucun doute que le beau chauffeur mexicain Galilea Montijo Elle est l’une des célébrités les plus réussies et aimées de la télévision mexicaine, car son grand charisme et sa beauté ont été l’une des rares choses qui ont fait d’elle l’une des plus suivies sur les réseaux sociaux.

