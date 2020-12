Briser le silence Harry Styles Ferme ceux qui lui reprochent de porter une robe! | AP

La belle et réussie chanteuse britannique Harry Styles Il a enfin répondu à travers ses réseaux sociaux à des personnes qui ont malheureusement remis en question sa masculinité et comme si cela ne suffisait pas, ainsi que son orientation sexuelle après avoir posé pour Vogue en robe.

Après être devenu le premier homme à poser en solo pour la couverture de l’édition américaine de Vogue vêtu d’une robe Gucci, Harry Styles est devenu une tendance mondiale et a commencé à recevoir d’innombrables mauvais commentaires de toutes sortes pour avoir posé en jupe. étant un homme.

L’un des tweets les plus viraux et les plus controversés a été celui de la commentatrice Candace Owens, connue pour son soutien à l’actuel président des États-Unis et son opposition au mouvement Black Lives Matter, qui a appelé la société à ramener les hommes virils.

Aucune société ne peut survivre sans des hommes forts. En Orient, c’est connu. En Occident, la féminisation continue de nos hommes tout en éduquant nos enfants au marxisme n’est pas une coïncidence. C’est une attaque directe. Que nos hommes virils reviennent », écrit-il.

Le chanteur, qui jusqu’à présent n’avait pas commenté l’affaire, a récemment partagé une photo sur ses comptes officiels Instagram et Twitter en tant que réponse ironique.

Sur la photo, qui appartient à un tournage pour le magazine Variety, dont il est également la couverture, Styles apparaît vêtu d’un costume bleu bébé ajusté avec une chemise plissée tout en mangeant une banane.

Ramenez les hommes virils », écrivit Harry en référence claire au commentaire d’Owens.

Comme prévu, cette publication a fait sensation sur les réseaux sociaux et jusqu’à présent la photo a déjà dépassé les 7 millions de likes, soit un chiffre encore plus élevé que la fameuse couverture de la robe sur son compte Instagram. pour avoir des commentaires sans fin des utilisateurs et de leurs abonnés.

J’adore ça !! “,” Un vrai homme va manger une banane et établir un contact visuel direct avec vous “,” Ok, il vient tout de suite! “,” OUI, S’IL VOUS PLAÎT, SI VOUS AIMEZ ÇA! “,” LE SOUS-TITRE OUI BABYYYYYYYYY “,” LE POUVOIR QUE CET HOMME A “,” Je pleure d’une manière nouvelle “,” N’écoute pas la merde dont parle Candace … Tu es parfait “, était l’un des commentaires.

Avec le temps, le Britannique est devenu un icône style capable de rendre visible la fluidité des genres avec leurs choix stylistiques comme le font d’autres artistes en utilisant le mode pour briser les stéréotypes de genre et n’hésitez pas à porter des colliers de perles, des chemises délicates semi-transparentes ou des ongles peints.

En fait, dans l’interview qu’il a donnée à Vogue à propos de la couverture, il a parlé de cette question qui a provoqué une grande controverse.

Les vêtements sont faits pour s’amuser, expérimenter et jouer. Ce qui est vraiment excitant, c’est que toutes ces lignes s’effondrent. Lorsque vous éliminez «il y a des vêtements pour hommes et il y a des vêtements pour femmes», une fois que vous éliminez les barrières, vous avez l’arène dans laquelle vous pouvez jouer. »

En outre, le chanteur a également assuré qu’il adorait aller dans les magasins qui vendent des vêtements traditionnellement pensés pour les femmes.

Chaque fois que vous mettez des barrières dans votre propre vie, vous vous limitez tout simplement. “

En fait, l’actrice Olivia Wilde, qui est la réalisatrice du film “Don’t Worry Darling” auquel Styles participe, l’a résumé ainsi dans le même reportage:

Il est puissant et extraordinaire de voir quelqu’un dans sa position redéfinir ce que signifie être un homme confiant. “

