Brisez l'ancien silence d'Eleazar Gómez, le processus judiciaire se poursuivra

Stephanie Valenzuela a finalement brisé le silence après avoir été victime de l’acteur mexicain Eleazar Gomez et a révélé que le processus juridique se poursuivra, a également remercié les échantillons de soutien qu’il a reçu de toutes les personnes.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Eleazar Gómez était arrêté pour avoir battu et tenté d’étrangler sa partenaire Stephanie Valenzuela, qui a bien sûr pris la décision de le dénoncer légalement et de dénoncer les violences faites aux femmes.

La victime de violence de genre de l’acteur de Televisa a avoué qu’il suivrait la procédure légale afin que justice soit rendue pour ce qu’il a fait et a fait à d’autres femmes, en plus d’annoncer qu’il sortira de cette situation.

En sortant du tribunal, vendredi dernier, Stéphanie Valenzuela a remercié toutes les personnes qui ont montré leur soutien après avoir été victime de violences physiques de la part de l’acteur Eleazar Gómez.

De la même manière que je célèbre que cela se fait Justice et que contrairement à ce qui a été exprimé dans les programmes de divertissement, elle continuera à demander justice pour ce qui s’est passé jeudi dernier.

Les agressions se sont produites dans une relation amoureuse et je veux que vous sachiez que je laisserai les choses suivre leur cours pour que justice soit faite. Je me sens satisfait de savoir que les lois rendent justice », a déclaré le chanteur et mannequin péruvien.

Sur son compte Instagram officiel, la chanteuse a partagé une photo dans laquelle elle apparaît souriante avec son chien Cumbia.

Ceci bien sûr pour rappeler qu’elle sortira de cette situation, car c’est une femme forte qui veut se voir bientôt avec un sourire sur son visage

Je partage avec vous cette photo d’il y a quelques mois quand j’ai adopté Cumbia, je ne savais pas à quel point ce serait beau d’être sa mère, les jours où je me sens mal ou triste comme aujourd’hui, elle m’encourage toujours, merci pour tant d’affection je voulais que tu me vois sourire parce que je veux soyez prêt, je suis une femme très forte et je sais que je me lève de ça. Je t’aime », a-t-il écrit.

Comme prévu, le message a immédiatement incité des centaines de personnes à offrir leur soutien et leur reconnaissance pour ne pas se taire et mettre un terme à la violence de Eleazar Gomez, qui aurait violé plusieurs de ses anciens partenaires.

Vous êtes un guerrier “; “Nous sommes avec vous”; «Je vous applaudis et je reconnais»; “Tu n’es pas seule”; “Merci d’être la voix de tant de personnes”; “Fuerza Tefi, c’est douloureux de savoir ce qui vous est arrivé, tout ira bien”; “Vous êtes un excellent exemple d’une femme très précieuse pour nous, les Mexicains”, ont été certains des commentaires.

En fait, même la célèbre journaliste Pati Chapoy a demandé à la chanteuse Danna Paola, qui était sa petite amie il y a plusieurs années, de briser le silence sur son ex-petit ami Eleazar Gómez.

Et il est bien connu que la belle chanteuse et actrice Danna Paola a eu une relation de six ans avec l’acteur Eleazar GomezCependant, leur romance était assez controversée, car bien que dans le feuilleton “Atrévete a Soñar”, ils aient joué dans une belle romance mais malheureusement dans la vraie vie c’était le contraire.

Plusieurs reportages ont assuré à plusieurs reprises que l’acteur qui l’accompagnait était très jaloux, possessif et agr3sivo, en plus d’avoir neuf ans de plus qu’elle, puisque Eleazar avait 23 ans et Danna 14 ans.

C’est pour cette raison que maintenant que Éléazar a été arrêté, certains internautes des réseaux sociaux ont commencé à revivre le combat acharné qu’il avait eu avec Danna Paola dans le passé, soulignant qu’il avait eu une histoire violente avec plusieurs de ses anciens partenaires.

