Les Spurs ont connu un début de saison difficile pour 2020/21 avec deux points en six matchs d’ouverture.

Mais il y a de l’espoir pour les Spurs étant donné que Bristol City WFC est à la dérive sans points et a concédé 28 buts en cinq matchs jusqu’à présent – et cela signifie qu’Alex Morgan pourrait être sur la feuille de match pour la première fois pour les Spurs.

En novembre 2019, plus de 75000 fans ont assisté aux rencontres de la WSL et du championnat lors du premier “ week-end de football féminin ”, qui comprenait Tottenham v Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium et Liverpool v Everton à Anfield.

Les Spurs participent maintenant à la version à huis clos de ce week-end, dans laquelle six rencontres WSL seront décalées et peuvent toutes être regardées via la télévision ou les plateformes de streaming en direct sans affrontements.

Avec le coup d’envoi à 18h30 GMT dimanche, voici comment suivre toute l’action…

Comment regarder Bristol City vs Tottenham

Diffusion en direct: les fans pourront regarder le match en ligne gratuitement via The FA Player.

Vous pouvez également diffuser The FA Player sur: Chromecast, Apple TV, Amazon Firestick, Roku, Android TV.

