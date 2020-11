Bristol Palin, la fille de l’ancienne gouverneur de l’Alaska Sarah Palin et une ancienne star de Teen Mom OG, a montré jeudi une transformation spectaculaire de la perte de poids sur Instagram. Palin a perdu 10 livres en faisant des choix de vie sains, a-t-elle déclaré aux fans. Palin, 30 ans, a trois enfants, Tripp, 11 ans, Sailor, 4 ans et Atlee, 3 ans.

Jeudi, Palin a profité de son histoire Instagram pour partager un selfie miroir, avec sa chemise soulevée pour montrer ses abdos de planche à laver. “Sur les 10 livres que j’ai gagnées”, a-t-elle écrit dans la légende. Elle a atteint son objectif en «arrêtant l’alcool» et en apportant de «minuscules modifications» à son alimentation, écrit-elle, rapporte InTouch Weekly. Palin a partagé la photo plus d’un an après son départ rapide de Teen Mom OG. Elle vit maintenant au Texas, où elle travaille comme agent immobilier.

Bristol Palin, alun de #TeenMomOG, a montré sa section médiane ciselée et a partagé ses conseils de perte de poids. 🔥https: //t.co/vBThi9i1lD – En contact hebdomadaire (@intouchweekly) 7 novembre 2020

Alors que Palin était sur Teen Mom OG, elle commençait sa carrière dans l’immobilier. Elle a rejoint Keller Williams Realty à Austin en juillet 2018, mais a été embauchée par Austin Home Seekers fin janvier. “Bristol vise à étendre sa présence dans la ville et à gagner une plus grande reconnaissance individuelle pour avoir démontré une production de ventes incroyable à un rythme très rapide sur le marché d’Austin”, indique le communiqué de l’agence. “Ses aspirations à devenir l’un des agents immobiliers d’élite d’Austin portent déjà leurs fruits.”

Palin partage Tripp avec son ex-petit ami Levi Johnston et Atlee et Sailor avec son ex-mari Dakota Meyer. Depuis, Palin est lié à Janson Moore et Zach Towers. En décembre 2019, Palin aurait sorti avec Moore pendant un mois avant qu’une photo des deux disparaisse de sa page Instagram. Elle a également dit à un fan à l’époque qu’elle ne sortait avec personne. En juillet, Palin était lié à Towers, un entrepreneur. Palin a partagé une photo avec Towers à l’époque, rapporte PEOPLE. Cependant, cette photo a depuis été supprimée, laissant entendre qu’ils ne sont peut-être plus en couple.

Alors que de nombreuses stars de Teen Mom OG passent plusieurs années dans la série, Palin, qui n’avait aucune expérience précédente dans la série, était parti après une seule. Elle a rejoint le spectacle en remplacement de Farrah Abraham. En avril 2019, elle a annoncé qu’elle partait parce qu’elle n’était pas impressionnée par l’argent et n’aimait pas la façon dont la série la dépeignait. «Teen Mom OG ne me convenait pas, cela m’a emporté la paix… et honnêtement – ma paix a un prix que personne d’autre que Dieu ne peut se permettre», écrivait-elle à l’époque. “[Money] ne m’impressionne pas, je n’amuse pas bs, et s’éloigner de ce spectacle permet à Dieu de me reconstruire (et ma petite famille) dans la bonne direction. “