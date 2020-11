Bristol Palin semble prendre les choses au niveau supérieur avec son nouvel homme. Palin a révélé en juillet sur Instagram qu’elle avait trouvé un nouveau petit ami à Zach Towers, un homme de sa ville natale en Alaska. Samedi, dans l’un des posts Instagram de l’ancienne star de Teen Mom, elle a partagé quelques détails supplémentaires lorsqu’un fan lui a demandé si les deux étaient suffisamment sérieux pour lui faire rencontrer ses enfants.

Hébergeant une session de questions-réponses sur Instagram, Palin a passé le téléphone à Towers qui a répondu à la question en disant: «Oui, j’ai certainement rencontré le vôtre.» C’est alors qu’il a tourné la caméra vers le fils de Palin, Tripp, âgé de 11 ans, à l’arrière de la voiture. Il n’y avait aucune spécification quant à savoir s’il avait ou non rencontré tous ses enfants ou simplement Tripp. Palin a trois enfants au total, dont une fille de trois ans et une fille de quatre ans. Son fils vient de sa relation avec l’ex-fiancé Levi Johnston et ses deux filles sont issues de son mariage avec Dakota Meyer.

Palin et Towers ont gardé la chose relativement calme en termes de publicité de leur relation. Depuis que les deux ont été révélés en juillet, la fille de l’ancien gouverneur de l’Alaska Sarah Palin n’a posté que deux photos ensemble. Le plus récent arrive à la mi-novembre avec les deux se tenant la main tout en mangeant et en dégustant un dessert. Towers travaille comme entrepreneur en Alaska.

Quant à Palin, elle a connu des hauts et des bas en ce qui concerne ses relations. Elle a accueilli son premier enfant peu de temps après avoir fêté son 18e anniversaire. Elle et Johnston ont tenté de rester ensemble après avoir accueilli leur premier enfant ensemble, mais ont fini par appeler le mariage de moins d’un an après l’accouchement. Les deux ont tenté d’arranger les choses plus tard, mais ont réalisé qu’ils étaient incompatibles après une deuxième remise des gaz. Son prochain engagement est venu en 2015 à Dakota Meyer, mais leur mariage a été annulé quelques mois après que les deux se soient fiancés. Les deux ont fini par avoir un bébé ensemble, cependant, et se sont finalement mariés malgré la séparation précédente et auraient un autre enfant ensemble. Depuis que leur mariage s’est éteint, Palin a eu quelques relations intermittentes mais rien d’aussi grave. Le temps nous dira si elle et Towers peuvent continuer à progresser vers une relation plus engagée et à long terme.