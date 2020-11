«Je voulais faire une petite escapade au paradis», a-t-il révélé sur son compte Instagram accompagné de plusieurs photos du jet privé dans lequel il voyageait et dans lequel les fruits frais et les brocolis ne manquaient pas pour ne pas mourir de faim pendant le vol. «En ce moment, je fais tout cela en me concentrant sur le fait de prendre soin de moi», a-t-elle ajouté.

Ce qui est clair, c’est que Britney n’a pas l’intention de revenir sur scène et elle a clairement fait savoir par l’intermédiaire de son représentant légal en annonçant son intention de ne plus se produire en direct alors que son père, Jamie Spears, continue de contrôler ses finances et décisions importantes dans votre vie personnelle.

Rappelons que la défense juridique de Britney assure que son client «a peur de son père». Déjà alors, ils affirmaient «qu’elle n’agira plus si son père est en charge de tout».

L’artiste, qui n’a pas assisté à l’audience, a décidé de mettre sa musique en réponse à une décision plus que possible de ne plus chanter et même d’agir jusqu’à ce que le panorama généré après le changement de phrase.

Swimming in the Stars, leur nouvelle chanson sortira le 27 novembre. Son annonce officielle a été faite lorsque la décision du tribunal sur sa garde à vue était connue.