Britney Jean Spears a été l’une des figures les plus influentes des années 90 et malgré son absence de la scène, elle est toujours en force.

L’histoire de Britney Spears a commencé pleine d’innocence, alors qu’elle était une petite fille du Mississippi qui aimait chanter, danser et jouer des rôles à l’école.

Sa prestation devant la caméra lui vaut son entrée au Mickey Mouse Club à onze ans, où elle côtoie ceux qui, comme elle, deviendront des stars internationales comme Christina Aguilera, Justin Timberlake et Ryan Gosling.

Cependant, l’une des plus grandes compétences de Britney était la danse; Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d’agilité et d’une volonté de mémoriser les chorégraphies et de devenir le point d’attention sur la piste de danse. Cette compétence a été le point de départ d’une carrière réussie et sans précédent.

Son ascension vers la gloire en 1998 est venue comme un tourbillon lorsqu’elle a sorti son premier single “Baby One More Time”, qui s’est vendu à plus de 11 millions d’exemplaires. L’effet Britney a donné envie aux filles d’avoir son sourire, ses cheveux striés de sirène et de danser comme elle le faisait.

Même à son apogée, à partir de laquelle elle était comparée à Madonna, Britney a toujours continué à définir les tendances et à montrer sa fascination pour les tenues en dentelle qui mettaient en valeur son torse, rendaient les pantalons de hanches à la mode et marchaient toujours sur le tapis. et la scène des MTV Video Music Awards, comme sur cette photo de 2001.

Sa position de star mondiale l’a placée à la hauteur des artistes les plus idolâtrés de tous les temps; Michael Jackson lui-même partageait la scène avec elle un an plus tard pour recevoir le prix Performer of the Millennium. Au-delà de l’admiration mutuelle qu’ils ressentaient, ils avaient créé une amitié en un rien de temps.

Après avoir fait son incursion dans le cinéma avec le film “Crossroads”, Britney a finalement gagné sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 27 novembre 2003, l’année où elle a brisé tous les plans qu’elle avait.

Transformée en diva, elle est devenue l’inspiration de Donatella Versace à la Fashion Week de Milan; cependant, ce n’était pas la seule occasion liée au monde de la mode. Les maquilleurs et les couturières ont remarqué son potentiel; plus tard, Britney a commencé à exploiter son image avec ses propres parfums.

Cette même année, toujours aux MTV Video Music Awards, il a déclenché une énorme polémique, partageant la scène avec Madonna et Christina Aguilera, lors d’un acte qui simulait un mariage avec tout et des bisous. On a toujours reproché à Britney d’être un exemple pour les jeunes filles, de sorte que sa garde-robe et ses comportements étaient toujours sujets à débat.

Cependant, elle a toujours dominé toutes les critiques et, bien qu’elle ait été qualifiée d’inappropriée, elle a continué à recevoir des prix et des distinctions dans l’industrie. À un moment donné, elle a regretté d’avoir épousé un ami d’enfance, mais a souffert plus tard dans son mariage avec Kevin Federline, avec qui elle a également enregistré une émission de téléréalité.

Malgré ses défaillances, elle était toujours la princesse de la pop et même des légendes de la haute couture comme Karl Lagerfeld tomba à ses pieds. Tout semblait parfait jusqu’à ce que Britney subisse une dépression nerveuse en 2007 qui l’a amenée à se raser les cheveux.

Bien que depuis lors elle ait été confrontée à différents problèmes d’excès et de raison, Britney continue de briller de sa propre lumière, même sans avoir assez de liberté pour prendre des décisions sur sa vie, ses finances ou ses enfants, puisque c’est son père qui en a la garde et a déclenché le mouvement #FreeBritney. Même ainsi, elle continue d’être fabuleuse et a son petit ami Sam Asghari à ses côtés, qui l’adore.