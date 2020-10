Jason Aldean et sa femme Brittany partagent deux enfants, leur fils Memphis, âgé de 2 ans, et leur fille Navy, âgée d’un an, mais selon Brittany, ses deux enfants ont presque fini par être des jumeaux. Plus tôt cette semaine, Brittany a utilisé Instagram pour publier une photo de Navy, partageant dans sa légende que ses deux enfants avaient été conçus par fécondation in vitro et allaient presque être jumeaux.

“FAIT AMUSANT: nos deux bébés sont des bébés FIV”, a-t-elle écrit. «Nous avons presque mis Memphis et Navy en même temps parce qu’après notre long voyage d’infertilité, les multiples me semblaient INCROYABLES. On m’a parlé de ça et Memphis a été transféré en premier. Comme c’est fou de penser que mes bébés qui semblent presque identiques pourraient avoir été des jumeaux? ” Memphis et Navy semblent en effet extrêmement liés, et Brittany a précisé dans sa légende que l’enfant photographié était Navy.

L’ancienne danseuse de la NBA a été ouverte sur son voyage vers la maternité, partageant sur un épisode du podcast Babes and Babies en 2018 que l’accueil de Memphis était “le processus le plus long”.

“La FIV a probablement été plus difficile que la grossesse réelle, pour moi, parce que c’était juste des montagnes russes et si difficile”, se souvient-elle. “Ce sont des hauts si hauts et des bas si bas, et personne ne sait vraiment que vous traversez tout cela, alors vous devez simplement vous mettre sur un visage de match et prétendre que vous ne vous donnez pas des coups dans le ventre tous les jours, tout journée.”

«Nous ferions un transfert, qui est essentiellement là où ils implanteraient un embryon, et ensuite cela ne prendrait pas. Donc, pour une période de 10 jours, [you] pense: “Oh, je pense que je pourrais être enceinte” “, a poursuivi Brittany.” Ils vous font une prise de sang à la fin de la période de 10 jours et vous ne l’êtes pas. “

«Donc dans votre esprit, c’est presque comme si vous aviez fait une petite fausse couche, parce que vous vous attendez à être enceinte et ensuite vous ne l’êtes pas», expliqua-t-elle. “Et cela nous est arrivé plusieurs fois. Alors, quand nous avons finalement fini par tomber enceinte, c’était la chose la plus excitante jamais parce que nous avions essayé pendant si longtemps.”