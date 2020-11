Brittany Banks de la renommée du fiancé de 90 jours ne la laisse pas cracher avec son fiancé Yazan Abu Hurira l’empêcher de vivre sa vie. Banks a partagé une vidéo dimanche dans laquelle elle a monté «Promise» de Jagged Edge et a sorti ses meilleurs mouvements de twerk tout en arborant un body noir. “Combinaison d’entraînement parfaite pour mon twerk du matin à Jagged Edge”, a-t-elle sous-titré la vidéo. “[I don’t know] pourquoi mais Jagged Edge me fait twerk. “Les commentaires ont rapidement inondé un côté avec Banks et un autre lot l’appelant pour la vidéo provocante au milieu de son drame relationnel.

Le couple 90 Day Fiance: The Other Way Saison 2 a été un peu en conflit, prenant même une brève pause l’un de l’autre. Dans une publication sur ses histoires Instagram le 10 novembre, Banks a composé “No Scrubs” de TLC comme la piste lisant un message qu’elle a tapé. «Je suis indépendante et je n’accepte l’amour d’aucun homme qui m’aime», a-t-elle commencé son long post. Elle est ensuite entrée dans ses normes, comment elle veut un homme qui lui montre qu’il est «assez bon» et pas seulement en tant que mari, mais aussi en tant que père. Le message a clairement été envoyé à Hurrira après leur séparation, bien que Banks ait continué cette tirade un jour après avoir déclaré que les deux avaient une chimie passionnée et brûlante.

Comme le savent les téléspectateurs de l’émission, les deux n’hésitent pas à se disputer. Une discussion animée a eu lieu dans un épisode plus tôt dans le mois alors que Banks se dirigeait vers l’aéroport pour visiter Hurira. Après, des mots ont été échangés, Banks a menacé de quitter la série et la relation, même si elle a fini par suivre le voyage de toute façon. Le drame a également été tout aussi épicé en dehors du spectacle. Comme l’a attrapé Cinema Blend, Banks a posté sur Instagram: «Je veux que cette saison se termine plus vite qu’il n’a terminé que Jack and Coke dans le club ce soir, il adore quand vous ne regardez pas pour que nous puissions être nous-mêmes.» Hurria buvant de l’alcool serait strictement contre ses croyances religieuses et le message a été supprimé peu de temps après. Ce n’était que l’un des multiples incidents dans lesquels Banks a utilisé Instagram pour prendre des coups sur Hurrira.

90 Day Fiance sautera la semaine de Thanksgiving et diffusera sa première saison de la saison 8 le vendredi 4 décembre à 22 h HE sur TLC.