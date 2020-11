Brittany Matthews, la fiancée du quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a révélé en septembre qu’elle était enceinte de leur premier enfant. Elle a passé son temps depuis l’annonce à rester active et à publier des vidéos d’entraînement sur les réseaux sociaux. Le dernier exemple la montrait travaillant sur ses muscles fessiers et ischio-jambiers tout en montrant une bosse de bébé proéminente.

Matthews a fait plusieurs exercices dans sa vidéo du mercredi. Elle a travaillé sur sa forme soulevée de terre, des ponts d’épaule avec une bande autour de ses jambes et des coups de pied d’âne debout. Matthews a également fait de bons matins, des back squats et des split squats pour s’assurer qu’elle travaillait correctement tous les muscles importants. Son chiot Cane Corso, Silver, a fourni un soutien alors qu’il était assis sur le banc de musculation.

“De l’argent là-bas pour s’assurer que maman ne va pas trop lourd”, a commenté une personne. Plusieurs autres se sont joints et ont déclaré que le chien était la partie la plus adorable de toute la vidéo. Ils ont exprimé leur appréciation pour sa capacité à s’asseoir “comme une statue” et à maintenir cette position pendant l’entraînement.

Matthews ayant publié plusieurs vidéos d’entraînement au cours des derniers mois, plusieurs personnes ont répondu avec un mélange de commentaires positifs et critiques. Certains ont dit que le bébé serait «déchiré» en raison de la quantité de travail que Matthews effectue quotidiennement. D’autres ont exprimé l’opinion qu’elle ne devrait pas faire d’exercice pendant la grossesse.

Matthews a vu les critiques des gens sur les médias sociaux et a dû commenter. Elle a posté un message sur Twitter en octobre et a déclaré: “Je n’avais vraiment aucune idée du nombre de personnes qui pensent réellement que s’entraîner pendant la grossesse n’est pas bon … mon oh mon Dieu. Faites vos recherches, il y a beaucoup de nouvelles informations.”

Mahomes et Matthews ont publié des photos sur les réseaux sociaux en septembre, révélant officiellement qu’ils agrandissaient la famille. Les images les montraient debout ensemble dans ce qui semblait être une zone boisée et tenant une photo échographique. «Maman et papa font un petit détour pour le mariage», a écrit Matthews dans la légende de son post Instagram. Mahomes a également publié la même image et a utilisé un simple emoji de cœur comme légende.

Les fans ont réagi avec enthousiasme et ont proclamé que c’était la “meilleure nouvelle” de tous les temps. D’autres ont demandé quand le mariage aurait lieu étant donné que Mahomes avait proposé avant le début de la saison 2020 de la NFL. Beaucoup ont dit qu’ils voulaient savoir si Matthews marcherait dans l’allée avec une bosse de bébé ou s’ils attendraient pour échanger leurs vœux après son accouchement.