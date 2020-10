Patrick Mahomes n’a pas pu mener les Chiefs de Kansas City à une victoire sur les Raiders de Las Vegas dimanche. Cependant, il avait une section spéciale d’encouragement qui comprenait sa fiancée, Brittany Matthews, et leur bébé qui naîtra bientôt. Sur Instagram, Matthews a montré son ventre rond pour la première fois depuis l’annonce de sa grossesse fin septembre. Ce sera le premier enfant de Mahomes et Matthews.

“Bumpin ‘& vibin’ with my people”, a écrit Matthews dans le post Instagram qui comprenait une série de photos d’elle et de ses amis lors du match. Peu de temps après l’annonce, Mahomes a parlé d’être papa sur The Drive de 610 Sports Radio. Il a dit aux hôtes qu’il voulait juste un bébé en bonne santé et qu’il n’avait aucune préférence pour un garçon ou une fille.

“Non, je suis juste super excité d’avoir un bébé en bonne santé et quelqu’un que je pourrai aimer pour le reste de ma vie”, a déclaré Mahomes. Mahomes a ensuite parlé de ce que 2020 lui avait appris sur le plan personnel. “Je pense qu’il s’agit simplement de grandir, d’avoir la responsabilité et d’évoluer en famille”, a ajouté le MVP du Super Bowl. “Je pense que nous avons fait cela – moi et Brittany, et les gens autour de moi – et je suis juste excité pour l’avenir avant de pouvoir continuer à construire et continuer à devenir une meilleure personne pour ma famille et ce monde.”

Dans une autre interview avec The Drive, Mahomes a parlé des conseils qu’il aurait pour son premier enfant en termes de cheminement de carrière. “Je dirais [them] suivre juste [their] », a déclaré Mahomes.« C’est ce que mes parents m’ont dit: «Allez-y et quoi que vous fassiez, faites-le de votre mieux, peu importe ce que c’est. “Ça pourrait être le baseball, ça pourrait être le basket-ball, ça pourrait être un médecin, ça pourrait être un avocat”, at-il ajouté. “Quoi que ce soit et quoi que mon enfant veuille faire, je veux qu’il ou elle aille là-bas et soit le meilleur possible.”

Le père de Mahomes, Pat, a joué au baseball au niveau professionnel pendant 12 ans, passant du temps avec les Twins du Minnesota, les Red Sox de Boston, les Mets de New York, les Rangers du Texas, les Cubs de Chicago et les Pirates de Pittsburgh. Le plus jeune Mahomes a joué au baseball alors qu’il fréquentait Texas Tech, mais savait qu’il aurait une meilleure carrière dans le football, c’est pourquoi il a quitté l’équipe au cours de son année junior.