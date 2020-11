Brittany Matthews, le fiancé du quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a révélé fin septembre qu’elle était enceinte. Près de deux mois plus tard, elle propose des séances d’entraînement à d’autres femmes enceintes. Matthews a publié un guide d’entraînement à la fin du mois de novembre, mais elle vient de donner le premier aperçu.

Matthews a publié une série de vidéos sur son profil Instagram qui ont servi de teaser pour son prochain guide d’entraînement. Elle s’est montrée en train de faire une série d’exercices tout en incorporant une gamme minimale d’équipement. Elle avait des bancs empilables et différents ensembles d’haltères. Une vidéo présentait également ses deux chiens alors qu’ils la rejoignaient pour l’entraînement et lui offraient des distractions.

“J’espionne une petite bosse! Tellement mignon!” un utilisateur d’Instagram a commenté après avoir regardé la série de vidéos d’entraînement. Plusieurs autres ont pesé et ont mentionné la bosse du bébé. Ils ont proclamé qu’ils étaient “tellement excités” pour l’enfant à venir, surtout après que Matthews ait révélé le sexe.

“Baby Girl”, a écrit Matthews dans un post Instagram qui a servi de révélateur de genre. Elle et Mahomes ont tiré un pistolet à confettis, qui était rempli de confettis roses. “Ps- Oui, mes chiens ont marché sur une piste avec des pattes roses pour la révélation”, at-elle ajouté. Le sexe révèle suivi Mahomes apparaissant sur 610 Sports Radio et révélant s’il avait une préférence sur le sexe de leur enfant.

“Non, je suis juste super excité d’avoir un bébé en bonne santé et quelqu’un que je pourrai aimer pour le reste de ma vie”, a déclaré Mahomes à l’époque. Il a ajouté que 2020 avait été une année très éducative pour lui en raison de tout ce qu’il avait appris. “Je pense qu’il s’agit simplement de grandir, d’avoir la responsabilité et d’évoluer en tant que famille. Je pense que nous l’avons fait – moi et Brittany, et les gens autour de moi – et je suis juste excité pour l’avenir avant de pouvoir pour continuer à construire et à devenir une meilleure personne pour ma famille et ce monde. “

Lorsque Mahomes et Matthews ont annoncé la grossesse, certains fans ont demandé quand l’heureux couple marcherait dans l’allée et échangerait ses vœux. Mahomes a proposé début septembre que les joueurs des Chiefs reçoivent leurs anneaux du Super Bowl LIV le même jour. Il a posé la question dans une suite de luxe au stade Arrowhead, qui avait des bouquets massifs partout, ainsi que des pétales de rose sur le sol.