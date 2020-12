Le lutteur professionnel Jon Huber est décédé samedi, selon World Wrestling Entertainment, Inc. La société a publié une déclaration publique expliquant que Huber – dont les noms de scène incluaient Luke Harper et M. Brodie Lee – était décédé. Son épouse, Amanda Huber, a en outre expliqué sur Instagram qu’il avait souffert d’un problème pulmonaire qui n’était pas lié au COVID-19.

Huber n’avait que 41 ans et était l’un des athlètes les plus adaptables du monde de la WWE, ayant récemment rejoint All-Elite Wrestling (AEW). Selon sa femme, il était soigné à la clinique de mai par des médecins au sommet de leurs champs. Elle a écrit qu’il “est mort entouré de proches après une bataille acharnée contre un problème pulmonaire non lié à Covid”.

«Mon meilleur ami est mort aujourd’hui», a écrit Amanda. “Je n’ai jamais voulu écrire ces mots. Mon cœur est brisé. Le monde le voyait comme un incroyable [Brodie Lee] (fka Luke Harper) mais il était mon meilleur ami, mon mari et le plus grand père que vous ayez jamais rencontré. Aucun mot ne peut exprimer l’amour que je ressens ou à quel point je suis brisé en ce moment. “

Amanda a continué à féliciter d’autres professionnels de l’industrie de la lutte et les fédérations elles-mêmes pour avoir apporté leur soutien à sa famille pendant cette crise. Elle a écrit: “J’ai été entourée de tellement d’amour et de gens incroyables que je ne peux pas tous les taguer mais ils savent qui ils sont et je ne pense pas qu’ils sauront jamais à quel point je suis reconnaissant pour eux.”

AEW a également publié un hommage à Huber, qui disait: “Dans une industrie remplie de bonnes personnes, Jon Huber était exceptionnellement respecté et aimé à tous points de vue – un talent féroce et captivant, un mentor attentionné et simplement une âme très gentille qui contredisait totalement sa personnalité en tant que M. Brodie Lee. ” Pendant ce temps, la déclaration de la WWE a déclaré que Huber “a trouvé le succès à chaque étape de sa carrière dans le divertissement sportif, car sa présence à la fois douce et imposante l’a aidé à créer d’innombrables moments impressionnants sur le ring”.

Huber a lutté professionnellement pendant des décennies dans le monde entier et a rencontré Amanda à travers son travail. Elle est également une lutteuse professionnelle, connue sous le nom de scène Synndy Synn. Ils ont deux jeunes fils et Amanda a posté de précieuses photos de leur Noël ensemble cette semaine.

En plus de son travail de lutte, Huber est apparu dans deux films – Damnation en 2017 et Mohawk en 2018. Il est également apparu dans la franchise de jeux vidéo de la WWE de 2014 à l’année dernière. Les fans continuent de pleurer Huber sur les réseaux sociaux.