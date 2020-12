Brodie Lee, figure de l’AEW, perd la vie à 41 ans | Instagram

Le lutteur Brodie lee Il s’est fait connaître à la WWE sous le nom de Luke Harper, cependant, en mars de cette année, il a laissé cette marque et a signé avec l’AEW et malheureusement a perdu la vie à 41 ans aujourd’hui, samedi 26 décembre.

Le combattant Brodie Lee, figure de la All Elite Wrestling (AEW), a perdu la vie ce samedi à l’âge de 41 ans, selon la société américaine via Twitter.

Jon Huber, le vrai nom du combattant, était à peine Champion AEW TNT lorsqu’il a battu Cody Rhodes, cependant, depuis octobre dernier, il a cessé d’apparaître sur les scènes de l’AEW.

Il est à noter qu’en mars dernier de cette année, Brodie Lee avait quitté la WWE faute d’opportunités, une société dans laquelle son personnage s’appelait Luke Harper, mais il n’a jamais pu apparaître.

Malheureusement jusqu’à présent, la cause de la mort de Brodie lee, dont l’état de santé était inconnu depuis deux mois.

En revanche, il laisse encore dans le deuil sa femme Amanda et leurs deux enfants Brodie et Nolan.

Jonathan Huber était un lutteur professionnel américain, qui a travaillé dans All Elite Wrestling sous le nom de «The Exalted One» Brodie Lee et se caractérisait par des mouvements forts ainsi que des mouvements agiles, malgré sa taille.

Huber était bien connu pour son travail à la WWE de 2012 à 2019, où il était également connu sous le nom de Luke Harper.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il a eu une carrière exceptionnelle sur le circuit indépendant, avec des étapes dans des sociétés telles que Dragon Gate, Dragon Gate USA, Jersey All Pro Wrestling, Evolve, CHIKARA, entre autres.

Parmi ses réalisations, il a été une fois champion AEW TNT, une fois champion intercontinental de la WWE et deux fois champion par équipe de SmackDown avec Bray Wyatt et Randy Orton et Erick Rowan une fois champion par équipe NXT avec Erick Rowan .

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Huber s’est d’abord lancé dans la lutte professionnelle sous le nom de Huberboy # 2 aux côtés de Colin Delaney et de son frère réel, qui travaillait comme Huberboy # 1.

Huber a été formellement formé par Kirby Marcos et Rik Matrix à Rochester, New York, et Tony Mamaluke à Schenectady, New York, et a fait ses débuts à la Roc City Wrestling en 2003, travaillant sous un masque en tant que Huberboy # 2.

Plus tard cette année-là, il s’est démasqué et a commencé à travailler comme Brodie lee Dans Rochester Pro Wrestling, il convient de mentionner qu’il a trouvé le nom Brodie Lee du film Mallrats, combinant les noms de l’acteur Jason Lee et de son personnage Brodie Bruce.

Huber a cité Rick Rude, Jake Roberts et Big Show comme ses influences et tout au long de son séjour à RPW, qui a ensuite été renommé NWA Upstate, puis à nouveau NWA New York, Lee a remporté plusieurs championnats, y compris le championnat des poids lourds. à trois occasions différentes, le championnat par équipe une fois et le championnat télévisé une fois, qui ont également procédé à l’unification avec le championnat Kayfabe Dojo.

Huber a décrit son gimmick original “The Right Stuff” comme “juste s’amuser” et “être un poids lourd”.

D’autre part, le 18 mars 2020, comme nous l’avons mentionné précédemment, Huber a fait ses débuts sous le nom de Brodie Lee dans l’épisode Dynamite, se révélant comme “The Exalted One” qui menait avec The Dark Order et a attaqué SCU (Christopher Daniels, Frankie Kazarian & Scorpio Sky), s’imposant comme un talon.

Au cours des prochaines semaines, Lee écraserait plusieurs concurrents locaux en affirmant son leadership sur The Dark Order et en recrutant de nouveaux membres comme Preston Vance.

Cela peut vous intéresser: Pat Patterson, du WWE Hall of Fame, perd la vie