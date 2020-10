Exclusif

Brody Jenner a donné à MTV sa préférence de tournage – il ne reprendrait le tournage de “The Hills: New Beginnings” que s’il était tourné à LA et nulle part ailleurs, et devinez quoi? Le réseau a dit, OK.

Les sources de production disent à TMZ … que d’autres membres de la distribution étaient prêts à quitter la terre de LaLa et à filmer dans une bulle dans une maison qui abriterait le casting complet, similaire à ce qu’ils font dans «Big Brother» et «Jersey Shore: Family Vacation». Certains des endroits envisagés … Colorado et Montana. Mais, Brody ne l’avait PAS.

On nous dit au début du mois d’août que l’équipe de Brody a entamé des conversations avec le réseau et a insisté sur le fait qu’il ne filmerait la série qu’à Los Angeles. LA, pas un endroit aléatoire en dehors de SoCal.

Brody a également déclaré au réseau qu’il serait prêt à attendre et à reprendre la production de la saison 2 jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin contre le COVID-19. La pandémie fermer les épisodes de la saison 3 en.

On nous dit que MTV a continué à faire pression sur Brody pour qu’il cède … mais Brody a laissé tomber.

Enfin, MTV lui est revenu une dernière fois et quand Brody ENCORE a dit non au tournage en dehors de LA, MTV a cédé, réalisant qu’il ne pourrait pas faire le spectacle sans lui. On nous dit que la saison 2 reprendra la production à LA dans les 2 à 4 prochaines semaines.

Il est clair que Brody avait un effet de levier et est sorti vainqueur. Il convient de noter … Brody et le réseau sont en conversation profonde pour le ramener sur le réseau car il est maintenant heureux que la série prenne sa forme originale. Cela étant dit, Brody n’a pas encore signé lundi après-midi … mais tous les signes indiquent que ce n’est qu’une question de temps.