La NFL a surpris les fans dimanche matin en apprenant qu’un match entre les Broncos de Denver et les New England Patriots n’aurait pas lieu comme prévu. Un membre des Patriots a été testé positif au COVID-19 dimanche et a forcé l’organisation à fermer l’installation tout en effectuant d’autres tests. Aucun autre joueur n’a été testé positif, mais la ligue a poussé le match à la semaine 6 tout en déplaçant une bataille entre les Broncos et les Dolphins à une date et une heure inconnues.

Lorsque les fans ont entendu la nouvelle, ils ont vivement répondu. Certains ont dit que le report faisait partie du “plan directeur” de l’entraîneur-chef Bill Belichick pour remettre son équipe en pleine santé. D’autres ont appelé la NFL à arrêter la saison. Un autre groupe, en revanche, a fait des commentaires sur la réponse globale au coronavirus. Ils ont proclamé que le virus était moins problématique que beaucoup ne le prétendent.

Je parie que Belichick a demandé à un employé de bas niveau de se tenir debout dans un quartier COVID pendant une heure … NE avait besoin que ce match soit annulé (3 partants défensifs et Cam sont sortis …) – George Rownd (@GeorgeRownd) 11 octobre 2020

Un virus si mortel que vous devez être testé pour savoir que vous l’avez. – Bryan (@BryanFromNY) 11 octobre 2020

Les Patriots ont donc quelques points positifs et la ligue les enveloppe de coton. Pendant ce temps, les Titans ont plus de 20 cas et les Bills vont être obligés de les jouer? Blague complète et double standard de la NFL. Goodell a géré cela horriblement. – Steven McDade (@mcdade_steven) 11 octobre 2020

Ouais, deux équipes avec des épidémies majeures … toute la saison … même chose. Smh. – Ryan Katz (@moshpitmagic) 11 octobre 2020

S’ils s’inquiètent pour la santé et la sécurité des joueurs. Le match de mardi ne devrait pas non plus être joué. – Adam Rigoli (@RigoliRavioli) 11 octobre 2020

Et mettre en danger les joueurs et le personnel des Bills? Pourquoi les projets de loi devraient-ils recevoir cette punition – Adam (@Adamsezbo) 11 octobre 2020

Pats – 3 joueurs testés positifs

NFL – RETARDER LE JEU

Titans – 23 joueurs testés positifs

NFL – Ne faisons pas de mouvements téméraires – Wesley Ethan Solmon (@WesleySolmon) 11 octobre 2020

Il faut plusieurs jours pour qu’il apparaisse sur un test après avoir été exposé. Ses coéquipiers pourraient être testés négatifs maintenant, mais toujours, et être positifs dans quelques jours. – 𝘾𝙝𝙪𝙘𝙠 (@Easy_To_Slip) 11 octobre 2020

Annulez simplement la saison. Personne ne regarde de toute façon. – Tim en AZ (@_Tim_AZ) 11 octobre 2020

Ils doivent annuler la saison. C’est tellement embarrassant. Ils continuent de mettre en danger de plus en plus de joueurs. Et Broncos est mon équipe donc je suis content de cette décision. – Christian ⬜ (@ ChrisC0991) 11 octobre 2020

Les Patriots doivent le faire tomber avec toute la langue qui s’embrasse. TB12 est parti, pas besoin de continuer cette tradition. – Martin Kendell (@MartinEKendell) 11 octobre 2020

Je comprends mais vous devez tous punir sérieusement ces équipes qui ont des évasions. C’est bs. – §møkøpøtåmμ§ (@jakegotbaked) 11 octobre 2020

C’est bizarre comme les Patriots et les Titans ont ces problèmes. Belichick et son ancien assistant ont tous les problèmes. Vous ne pouvez pas me dire qu’ils suivaient correctement tous les protocoles. Ils cherchent toujours des moyens de contourner les règles – John Boyle (@ johnnyb_12) 11 octobre 2020

100% précis. Ajoutez quelques semaines au calendrier, car nous savons tous que cela va continuer à se produire. @NFL va être le seul sport professionnel à jouer dans quelques semaines. Quel est le problème si cela prend quelques semaines de plus pour que cela soit fait en toute sécurité? – Gloria est toujours une chanson terrible (@Noirblancetor) 11 octobre 2020

